Il caso Reggina oggetto di discussione in Lega B: di cosa si è parlato in Consiglio

Non solo le attenzioni della Figc, con l’udienza per il secondo deferimento, ma anche quelle della Lega B. Il campionato cadetto guarda con particolare attenzione al caso Reggina, soprattutto per le preoccupazioni legate ai tempi e al rischio rinvio playoff derivanti dagli eventuali ricorsi del club amaranto ai numerosi gradi di giudizio.

La posizione della Lega B è ovviamente quella, scontata, di salvaguardare il campionato: “In occasione della seduta si è affrontato il tema riferito alla vicenda disciplinare coinvolgente la società Reggina – si legge nella nota della Lega B – in relazione alla quale il Consiglio ha sottolineato la assoluta priorità della salvaguardia della competizione sportiva, il cui regolare svolgimento dev’essere preservato da ogni alterazione“.

Forse è anche per via della “sollecitazione” della Lega B che il Tfn ha convocato l’udienza per l’11 maggio, provando a velocizzare i tempi. Tempi che, però, risultano comunque strettissimi, considerando la fine del torneo per il 19 maggio e l’inizio dei playoff per il 26. Non resta che attendere. Sarà un maggio caldissimo.