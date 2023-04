Reggina, fissata l’udienza per il secondo deferimento: caos (e accavallamento) di date

StrettoWeb

“Il Tribunale Federale Nazionale ha stabilito che l’udienza per la discussione del deferimento relativo alle scadenze del 16 marzo 2023 è stata fissata in data giovedì 11 maggio“. Così la Reggina, su Twitter, comunica l’ufficialità della data d’udienza per il secondo deferimento, scattato ieri. E’ evidente che la Figc voglia accelerare i tempi per evitare accavallamenti con la fine del campionato e l’inizio dei playoff. L’accavallamento, però, è comunque inevitabile, ma con le date del primo deferimento. Il rischio rinvio spareggi rimane concreto, così come la possibilità che i due processi camminino quasi in contemporanea.

Sempre i primi di maggio, infatti, dovrebbe tenersi l’udienza in Appello per il primo deferimento, dopo il ricorso presentato dalla Reggina. In caso di conferma del -3, e di penalizzazione in primo grado per il secondo deferimento, la squadra amaranto rischierebbe di trovarsi con una fastidiosissima zavorra addosso in classifica. E, se la decisione dovesse arrivare l’11 stesso, andrebbe a modificare il percorso a due giorni da Bari-Reggina e con due gare ancora da giocare.

La linea del club amaranto, comunque, non cambia. Sia per il primo, che per il secondo, la tesi difensiva è chiara e verrà portata avanti fino alla fine, anche oltre la Giustizia Sportiva se il Collegio di Garanzia dello Sport (Coni) non dovesse darle ragione. Ma la speranza, per la Reggina, è proprio quel terzo grado, con l’obiettivo di far annullare totalmente la penalizzazione.