Soveria Mannelli (provincia di Catanzaro) in lutto per l’improvvisa scomparsa della 37enne Monica Sirianni. La donna, che aveva partecipato al Grande Fratello 12, è morta dopo aver accusato un malore al bar, mentre era con amici. Immediato il trasferimento in ospedale, ma poco dopo è arrivato il decesso.