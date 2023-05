Allerta Meteo, torna il maltempo in Calabria e Sicilia dopo l’illusione d’estate del weekend

StrettoWeb

Tornerà subito il maltempo in Calabria e Sicilia nelle prossime ore, a partire da lunedì 8 maggio, dopo la breve tregua che in questo weekend ha dato l’illusione dell’estate. E sarà un refrain di quanto già accaduto ad aprile: una lunga fase di freddo anomalo che proseguirà per gran parte del mese di Maggio, con numerose perturbazioni che si susseguiranno alimentando fasi di piogge e temporali.

Le prime precipitazioni arriveranno già lunedì 8, appunto, e poi proseguiranno martedì 9. Ma per tutta la settimana il clima sarà instabile e perturbato, con temperature in forte calo: le massime rimarranno sotto i +20°C nelle principali località costiere di Calabria e Sicilia, rinviando di almeno un paio di settimane l’appuntamento con l’estate che ieri e oggi si era improvvisamente materializzata spingendo i primi bagnanti addirittura in spiaggia.

