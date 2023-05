Splendida domenica di sole, a Scilla i primi bagnanti in una illusione d’estate

StrettoWeb

E’ una stupenda domenica di sole a Scilla, bellissimo borgo sulla Costa Viola. Come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo scattate pochi minuti fa, in spiaggia si sono già riversati i primi amanti del mare che nn vedevano l’ora di poter godere di una domenica di sole in riva al noto borgo della Costa reggina.

Sole, mare e temperature miti contraddistinguono questa domenica 7 maggio a Scilla: una situazione però illusoria in quanto da domani inizierà una nuova fase fredda e perturbata che farà nuovamente diminuire le temperature riportando le piogge su tutto il territorio calabrese e siciliano.