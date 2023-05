Allerta Meteo, forte maltempo: scuole chiuse mercoledì 3 maggio | ELENCO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

A causa dell’ondata di maltempo che sta interessando in queste ore molte regioni d’Italia, i sindaci stanno valutando se disporre apposita l’ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di domani, mercoledì 3 maggio. L’allerta è rossa in Emilia Romagna, arancione in Sicilia, gialla in Calabria, Basilicata, Marche, Abruzzo e Molise. In Sicilia la situazione più critica è quella del messinese, a causa delle piogge torrenziali che interessano i Peloritani da stamani in modo particolare nella zona di Taormina e Santa Teresa di Riva, ma anche nel versante tirrenico fino a Torregrotta e Barcellona Pozzo di Gotto. Di seguito l’elenco dei comuni che hanno già disposto la chiusura delle scuole:

Sicilia

Mongiuffi Melia (Messina) Casalvecchio (Messina) Sant’Alessio Siculo (Messina) Santa Teresa di Riva (Messina) Taormina (Messina) Roccalumera (Messina) Letojanni (Messina) Scaletta Zanclea (Messina)



Per monitorare al meglio la situazione meteo, consigliamo le pagine con tutte le informazioni utili e sempre aggiornate per seguire al meglio il nowcasting meteorologico minuto per minuto: