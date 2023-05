Allerta meteo Calabria: crolla il muro di un lido a Praia a Mare

StrettoWeb

La Protezione Civile ha diramato, per la giornata di oggi, un bollettino di allerta meteo arancione che interessa il territorio calabrese. A partire dala mezzanotte infatti, la pioggia e il forte vento imperversano sulle nostre comunità, disseminando danni. Come è accaduto a Praia a Mare, nel cosentino: stamattina, a causa di violenti raffiche, il muro di un lido è crollato sul lungomare “Colonnello Francesco Sirimarco”. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale per gli accertamenti del caso. Non si registrano danni a persone. Sempre a Praia a Mare, il Sindaco ha interdetto il transito in Viale della Libertà a causa di due alberi sradicati e caduti sulla strada.