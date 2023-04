Allerta Meteo, domani scuole chiuse in molti comuni in provincia di Messina: l’ELENCO COMPLETO

StrettoWeb

A causa dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile per la giornata di domani, lunedì 3 aprile, in Sicilia, molti sindaci di vari comuni in provincia di Messina stanno disponendo apposita ordinanza di scuole chiuse. Domani diluvierà per tutto il giorno sulla Sicilia nord/orientale, in modo particolare nel messinese tirrenico. Sarà una giornata di maltempo estremo, anche con forti venti di tramontana.

D seguito l’elenco – aggiornato in tempo reale – dei Comuni che hanno adottato l’ordinanza:

Roccalumera (Messina)

(Messina) Santa Teresa Riva (Messina)

(Messina) Letojanni (Messina)

(Messina) Furci Siculo (Messina)