Allerta Meteo, ultime ore di sole: in arrivo violenta ondata di maltempo, torna l’inverno

Splendida Domenica delle Palme questa mattina su Calabria e Sicilia: splende il sole e il clima è mite, con temperature a cavallo dei +20°C sulle coste e un clima tipicamente primaverile. Nulla, apparentemente, lascia presagire la svolta meteorologica attesa nelle prossime ore ma le previsioni meteo sono inequivocabili: è imminente un brusco peggioramento che riporterà l’inverno in entrambe le Regioni.

I primi temporali, adesso sulla Sardegna, raggiungeranno la Sicilia tirrenica nel pomeriggio, portandosi poi in tarda serata (dopo le 22:30) sullo Stretto di Messina, da cui risaliranno anche la Calabria nella notte. Oltre a piogge e temporali, avremo forti grandinate e neve abbondante sui rilievi oltre i 1.400/1.500 metri di altitudine su Nebrodi, Etna e Aspromonte. Domani, lunedì 3 aprile, diluvierà per tutto il giorno su tutta la Calabria e sulla Sicilia nord/orientale, in modo particolare nel messinese tirrenico. Sarà una giornata di maltempo estremo, anche con forti venti di tramontana in modo particolare in Calabria, con raffiche ad oltre 100km/h.

Confermato, poi, il freddo intenso che da Martedì 4 Aprile durerà a lungo, riportando l'inverno con temperature di oltre dieci gradi inferiori rispetto alle medie del periodo. Un'anomalia che potrebbe durare a lungo, forse anche fino a Pasqua e Pasquetta, ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.