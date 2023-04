Allerta Meteo: domani scuole chiuse in Calabria | ELENCO

StrettoWeb

A causa della tempesta Ilina che da stasera porterà forte maltempo al Sud Italia, è prevista per la giornata di domani allerta meteo arancione in buona parte di Calabria e Sicilia. Alla luce di questo scenario particolarmente estremo, alcuni sindaci stanno decidendo di firmare un’apposita ordinanza che prevede le scuole chiuse per domani lunedì 3 aprile.

D seguito l’elenco – aggiornato in tempo reale – dei Comuni che hanno adottato l’ordinanza:

Amaroni (Catanzaro)

(Catanzaro) Andali (Catanzaro)

(Catanzaro) Borgia (Catanzaro)

(Catanzaro) Cerva (Catanzaro)

(Catanzaro) Chiaravalle Centrale (Catanzaro)

(Catanzaro) Cropani (Catanzaro)

(Catanzaro) Girifalco (Catanzaro)

(Catanzaro) San Floro (Catanzaro)

(Catanzaro) Sersale (Catanzaro)

(Catanzaro) Squillace (Catanzaro)