Allerta Meteo, l’avviso dell’aeronautica militare: “attenzione ai temporali sulla jonica”

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diffuso poco fa un nuovo bollettino di allertamento meteorologico tra gli “avvisi” di “fenomeni meteo intensi” attesi per le prossime ore. Nel bollettino si legge che dalla serata di oggi, domenica 2 aprile 2023, e per le successive 24/30 ore, si prevedono “precipitazioni intense e abbondanti, a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia centromeridionale, con particolare riferimento all’area ionica; dalle prime ore di domani, lunedì 3 aprile 2023, e per le successive 24 ore venti forti settentrionali con raffiche di burrasca o burrasca forte su Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con particolare riferimento alle aree appenniniche e ioniche. Possibili mareggiate lungo le coste adriatiche“.

Massima attenzione, quindi, ai forti temporali che rischiano di provocare gravi conseguenze idrogeologiche in Calabria e Sicilia. Molti Sindaci stanno decidendo di chiudere le scuole.

