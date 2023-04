Allerta meteo, la Protezione Civile lancia l’allarme arancione per la Calabria

StrettoWeb

La Protezione Civile regionale della Calabria ha diramato l’allerta meteo arancione su quasi tutta la Regione per la giornata di domani, lunedì 3 aprile. L’allerta arancione è stata diramata per criticità idrogeologica-idraulica e temporali su quasi tutta la regione, ad esclusione della fascia tirrenica del Cosentino, dove è stata decisa l’allerta gialla.

Nelle zone dov’è prevista allerta arancione sono previste piogge diffuse e temporali sparsi invece in quelle dove ci sarà allerta gialla, sono previste piogge sparse e temporali isolati.

