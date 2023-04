Risultati 29ª Giornata Serie D Girone I: tris Locri, Vibonese in zona Playoff | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il Catania già promosso continua a vincere, quest’oggi 2-0 al Lamezia Terme in crisi nera di risultati (7 gare senza vittorie), ma è dietro che la situazione si fa interessante. Nelle gare della domenica della 29ª Giornata del Girone I di Serie D il Locri ribalta lo svantaggio iniziale e supera 3-1 la Cittanovese nel derby calabrese e blinda la seconda posizione. Amaranto a +6 sul Sant’Agata sconfitto a Paternò.

Vittoria importante per la Vibonese che batte 2-0 l’Acireale e aggancia la zona Playoff a quota 44 punti in coabitazione con il Licata vittorioso sulla Sancataldese. In bassa classifica il San Luca continua a mantenere una lunghezza di vantaggio sulla zona Playout dopo il pari casalingo con il Real Aversa.

Risultati 29ª Giornata Serie D Girone I

Sabato 1 aprile

Ore 14:30

Mariglianese-Canicattì 0-1

Ore 15:00

San Luca-Real Aversa 1-1

Domenica 2 aprile

Ore 15:00

Catania-Lamezia Terme 2-0

Licata-Sancataldese 2-0

Locri 1909-Cittanovese 3-1

Paternò-Sant’Agata 2-1

Trapani-Castrovillari 0-1

USD Ragusa-Santa Maria Cilento 2-2

Vibonese-AS Acireale 2-0

Classifica Serie D Girone I

Catania 78 Locri 1909 56 S. Agata 50 Licata 44 Vibonese 44 Trapani 43 Lamezia Terme 42 Sancataldese 41 Santa Maria Cilento 37 Canicattì 37 Castrovillari 34 San Luca 33 USD Ragusa 32 AS Acireale 31 Paternò 31 Real Aversa 29 Cittanovese 24 Mariglianese 21