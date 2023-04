StrettoWeb

Dal 1997 al 2023, un viaggio lungo 26 anni, a cavallo fra due secoli ma sempre al passo con i tempi. “Effetto taglio”, storico salone da parrucchiere di Reggio Calabria, sito in via Aschenez 19 a pochi passi dal Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, si rinnova. Nella serata di ieri l’inaugurazione di “Experience”, il nuovo barber shop che nel nome strizza l’occhio all’esperienza e alla passione del titolare, Roberto Surace, omaggiato dalla presenza di tanti clienti affezionati e diversi curiosi che sono giunti ad assistere al ‘taglio del nastro’, cerimonia accompagnata da un buffet e dalla musica del DJ Giovanni Ruggeri.

New look

La posizione è l’unica cosa che non è cambiata, “Experience” si trova di fianco al precedente negozio, per quanto riguarda il resto invece, ci sono tante novità stuzzicanti. La prima riguarda il look. Il nuovo salone è più ampio e spazio, molto luminoso e dotato di due sale con all’interno 6 postazioni in totale. Decorato in stile british, con all’interno un piccolo angolo bar e uno shop nel quale acquistare una serie di capi in collaborazione con brand reggini, il locale appare raffinato ed elegante, all’altezza delle acconciature che propone.

Adatto ad ogni tipo di clientela

Se l’occhio vuole la sua parte, infatti, il servizio resta pur sempre il principale aspetto d’interesse dei clienti. E si sa, sul proprio aspetto, il reggino non scherza! Per questo lo staff di “Experience”, una squadra giovane ma in costante aggiornamento professionale, nella quale figurano anche il figlio di Roberto, Vincenzo, e il genero Emilio, risulta adatta a qualsiasi tipo di clientela, dai giovani che desiderano un taglio all’ultima moda, passando per una clientela senior ma che non rinuncia alla cura del proprio look. Un lavoro adeguatamente supportato da prodotti di qualità che spaziano da brand come Loreal, Wella e Proraso fino a marchi più settoriali come Mezzalama.

Una barba old school

Insieme al taglio dei capelli, cresce sempre di più il numero di uomini che presta molta attenzione anche alla cura della propria barba. Se in passato esistevano le barberie, negozi specializzati nel taglio della barba, con il passare del tempo il taglio casalingo e la semplice rasatura dal parrucchiere, hanno reso il taglio della barba una pratica frettolosa e marginale. “Experience” propone, insieme alla rasatura standard della barba, anche quella ‘old school’. Un vero e proprio percorso barba che si occupa non soltanto di modellare lo stile, ma che risulta anche un piacevole trattamento di skin care con pennello, oli, panni caldi e prodotti dedicati che permetteranno di vivere un momento di meritato relax.

Inaugurato "Experience": il nuovo barber shop al centro di Reggio Calabria