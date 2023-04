Una Reggina svogliata e distratta si sveglia tardi: il Brescia sbanca meritatamente il Granillo per 1-2

StrettoWeb

La Reggina torna a perdere, sciupando via l’ennesima occasione contro un avversario alla portata. Al Granillo passa meritatamente il Brescia (1-2), che sfrutta l’atteggiamento di una squadra (quella di casa) svogliata e distratta per almeno 75 minuti. Gli amaranto si svegliano tardi, l’ultimo quarto d’ora, e sfiorano il pari, trovando un Andrenacci in versione Super Man. Il successo per i lombardi, tuttavia, è meritato.

La partita. Approccio alla gara pessimo per gli amaranto. E infatti, come prevedibile, arriva il gol, dopo qualche minuto. Calcio piazzato, difesa distratta, Mangraviti insacca tutto solo. La squadra di Inzaghi non c’è. Quasi sempre seconda sulla palla, sbilanciata, ferma. Salvi pochi elementi, la reazione non c’è. Migliore in campo è Colombi, che sventa la minaccia almeno due volte, soprattutto a fine primo tempo, con una super parata. La prima frazione è un remake di quella di Perugia o di quella contro il Cagliari.

Se il migliore in campo è Colombi nel primo tempo, nella ripresa è sicuramente Andrenacci, che sventa in pochi secondi tre pericoli ad inizio ripresa. La Reggina cambia modulo e sembra partire meglio, ma l’effetto ripresa svanisce piano piano, fino al gol dello 0-2 di Listkowski. Il doppio svantaggio sembra chiudere il match, ma lo riapre Bouah con una bella girata. 1-2 nel finale, che Inzaghi si gioca anche con la carta Galabinov. Da registrare, però, un maxi recupero, tre espulsioni (una dalla panchina), perdite di tempo al limite del Brescia e tanto nervosismo. Oltre al solito Andrenacci. La Reggina, però, più che prendersela con il portiere avversario, dovrebbe chiedersi il perché di un atteggiamento molle e svogliato per almeno 80 minuti. Di seguito il tabellino e, in basso, la classifica aggiornata.

Reggina-Brescia 1-2, il tabellino

Marcatori: 11′ Mangraviti (B), 72′ Rodriguez (B), 76′ Bouah (R).

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek (46′ Bouah), Camporese, Loiacono; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani (84′ Galabinov), Liotti (46′ Canotto); Ménez (73′ Rivas), Strelec (73′ Gori). In panchina: Contini, Di Chiara, Terranova, Bondo, Crisetig, Lombardi, Ricci. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Cistana, Mangraviti, Huard (87′ Adorni); Bisoli, Labojko (79′ van de Looi), Bjorkengren; Rodriguez (86′ Niemeijer), Listkowski (79′ Ndoj); Ayè (64′ Olzer). In panchina: Lezzerini, Karacic, Tavares, Scavone. Allenatore: Daniele Gastaldello.

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Dario Cecconi di Empoli e Marco Trinchieri di Milano. IV ufficiale: Simone Taricone di Perugia. VAR: Daniele Doveri di Roma 1. A-VAR: Giacomo Paganessi di Bergamo.

Note – Spettatori totali 9 099. Ammoniti: Loiacono (R), all. Inzaghi (R), Andrenacci (B), Niemeijer (B). Calci d’angolo: 8-9. Recupero: 4’pt; 7′ st.

Classifica Serie B

Frosinone 67 Genoa 63 (-1) Bari 57 Sudtirol 52 Cagliari 48 Parma 48 Pisa 46 Reggina 46 (-3) Modena 43 Palermo 43 Ternana 43 Ascoli 42 Como 41 Venezia 39 Cittadella 37 Cosenza 37 Brescia 35 Perugia 34 Spal 33 Benevento 30

AGGIORNAMENTI FINISCE QUI BRESCIA-REGGINA! E’ finita: il Brescia sbanca meritatamente il Granillo per 1-2. Una Reggina svogliata e distratta si sveglia tardi.

90+ - Espulsi Pierozzi e Ndoj In un finale infuocato, con perdite di tempo continue e scorrettezze, l’arbitro espelle Pierozzi e Ndoj.

90+ - Sette minuti di recupero Sono 7 i minuti di recupero concessi.

87' - ANDRENACCI SALVA IL BRESCIA! Altra super parata del portiere del Brescia a pochi minuti dalla fine!

82' - Inzaghi si gioca la carta Galabinov Quinto e ultimo cambio per Inzaghi: dentro Galabinov per Hernani. Inzaghi si gioca la carta del bulgaro per sfondare la difesa avversaria.

76' - LA REGGINA ACCORCIA CON BOUAH! La Reggina accorcia subito, gran gol di Bouah! Corner ad uscire di Canotto, bella girata dell’esterno, che piazza all’incrocio.

72' - IL BRESCIA RADDOPPIA! Il Brescia raddoppia e mette forse la parola fine al match: ancora un piazzato, ancora difesa distratta, ancora una sponda con la zampata pronta a un passo dalla porta, questa volta di Listkowski. I segnali, comunque, non erano stati dei miglior finora. E Inzaghi inserisce Rivas e Gori, ma forse è troppo tardi.

62' - Reggina in difficoltà nel palleggio, piove qualche fischio Dopo quella tripla occasione in avvio, e nonostante il passaggio al 4-3-3, la Reggina non si accende e torna quella del primo tempo. Piove qualche fischio. Nel frattempo ammonito Andrenacci dopo l’ennesima perdita di tempo e primo cambio Brescia.

60' - Ci prova Hernani a giro, palla in corner Hernani, tra i pochi a salvarsi finora, ottiene corner dopo un’altra azione personale.

59' - Brivido in area, la Reggina rischia Corner Brescia, la palla attraversa tutta l’area, nessuno la tocca. Brivido.

49' - Ammonito Loiacono Primo giallo del match: ammonito Loiacono. Proteste amaranto per un fallo precedente su Fabbian non fischiato. Per questo il giallo è anche per Inzaghi.

47' - PAZZESCA TRIPLA PARATA DEL PORTIERE DEL BRESCIA! La Reggina comincia fortissimo e sfiora il gol in pochi secondi in ben tre occasioni. Si supera Andrenacci.

46' - COMINCIA LA RIPRESA, DOPPIO CAMBIO Comincia la ripresa di Reggina-Brescia. Bouah e Canotto per Cionek e Liotti. Questo il doppio cambio di Inzaghi a inizio secondo tempo.

FINISCEI IL PRIMO TEMPO, REGGINA SOTTO Si chiude il primo tempo di Reggina-Brescia: amaranto sotto di un gol, ma sarebbero potuti essere di più se non fosse stato per Colombi. Prestazione fiacca dei ragazzi di Inzaghi, sempre secondi sul pallone e disattenti. Lombardi meritatamente avanti.

45'+ - Colombi vola e salva il risultato! Altra parata di Colombi: è a lui che la Reggina si sta tenendo appigliato! Da potenziale occasione a contropiede letale del Brescia, ma Colombi manda in angolo. Proteste per un fuorigioco.

45' - Quattro minuti di recupero Sono 4 i minuti di recupero.

39' - Ci prova Strelec: tiro telefonato Primo tiro nello specchio per la Reggina: Strelec riceve da Menez, si gira e tira, ma il pallone è telefonato per il portiere.

Reggina-Brescia, il dato spettatori La Reggina ha appena comunicato il dato spettatori: al Granillo sono 9.009 i presenti.

25' - Nessuna reazione amaranto al momento La Reggina ha accusato il colpo del gol, anche se a dirla tutta non è proprio scesa in campo. Al momento reazione sterile.

16' - Hernani da fuori, primo sussulto Reggina La Reggina prova a venir fuori dopo un inizio negativo. Hernani riceve, si accentra e prova il diagonale dalla trequarti, palla fuori non di molto.

10' - BRESCIA IN VANTAGGIO, CAMBIA SUBITO IL MATCH! La Reggina va subito sotto. Calcio piazzato, spizza un calciatore ospite, la difesa balla e c’è la zuccata di Mangraviti.

7' - Brescia aggressivo in questo avvio Partenza aggressiva del Brescia in questo avvio.

3' - Gioco fermo per qualche minuto Fumogeni bassi dalla Curva per la splendida coreografia degli ultrà amaranto, il gioco riprende dopo qualche minuto di pausa.

REGGINA-BRESCIA, SI COMINCIA! Comincia la sfida del Granillo, di fronte a una splendida coreografia della Sud. Reggina in terza maglia, a sfondo blu, utilizzata solo a Bolzano in questa stagione.

Reggina-Brescia, formazioni ufficiali Mister Inzaghi non cambia modulo: conferma del 3-5-2, con Liotti al posto di un Di Chiara non al meglio e con Majer che si riprende il posto di play in luogo di Crisetig. Davanti sempre Menez e Strelec. Albero di Natale per il Brescia. Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Liotti; Ménez, Strelec. In panchina: Contini, Bouah, Di Chiara, Terranova, Bondo, Crisetig, Lombardi, Canotto, Galabinov, Gori, Ricci, Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi. Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkengren; Rodriguez, Listkowski; Ayè. In panchina: Lezzerini, Karacic, Adorni, van de Looi, Ndoj, Tavares, Niemeijer, Olzer, Scavone. Allenatore: Daniele Gastaldello. Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Dario Cecconi di Empoli e Marco Trinchieri di Milano. IV ufficiale: Simone Taricone di Perugia. VAR: Daniele Doveri di Roma 1. A-VAR: Giacomo Paganessi di Bergamo.