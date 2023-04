Reggina-Brescia, Gastaldello: “contento dei valori mostrati oggi”. E prova a raccontare il finale nervoso

StrettoWeb

Le parole di mister Gastaldello direttamente dalla sala stampa del Granillo al termine di Reggina-Brescia. “Sono contento dei valori mostrati nel primo tempo, poi ci può stare che nel secondo tempo si soffra, contro avversari di grande stazza, con tutti questi palloni dentro. Non so se può essere la gara da svolta, ma il carattere l’hanno visto tutti ed è quello che mi conforta. Io sapevo che c’era e oggi me l’hanno dimostrato. Ancora però non abbiamo fatto niente. Oggi ai ragazzi ho detto di giocare ogni minuto come fosse l’ultimo”.

“Sono contento che i calciatori abbiano capito i dettagli che trasferisco, perché sono quelli che fanno la differenza. Che è successo nel finale? Un casino (ride, ndr). Mi dispiace, perché la tensione ha portato a queste due espulsioni, una dalla panchina e una dal campo”.