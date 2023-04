Reggina-Brescia, Inzaghi: “approccio sbagliato, ma c’è stata la reazione”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Mister Inzaghi parla direttamente dalla sala stampa del Granillo al termine del match tra Reggina e Brescia. Queste le sue parole. “Dispiace, perché non so se questa settimana ha influito. Pensavo di no, ma non dobbiamo accampare scuse. Non c’è stato l’approccio giusto, poi nella ripresa abbiamo dato il tutto per tutto. L’approccio non mi è piaciuto, la reazione sì. Portiere loro migliore in campo, ci teniamo la sconfitta ma è ancora tutto nelle nostre mani”.

“Abbiamo 49 punti, noi siamo contenti, ma non di stasera, per il primo tempo. Il Brescia non ha rubato niente, anche se forse il pari sarebbe stato più giusto. La formazione iniziale e il modulo? Siamo partiti con la squadra che ha fatto bene nelle ultime tre. Gori? Stavo facendo il cambio, poi Menez aveva messo due palloni in mezzo e ho pensato potesse rimanere ancora un po'”.