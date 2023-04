Reggina-Brescia 1-2, le pagelle di StrettoWeb: pochissime luci in una serata amara

StrettoWeb

E’ terminata la gara del Granillo tra Reggina e Brescia. Gli amaranto perdono per 1-2. Di seguito, come di consueto, le nostre pagelle.

Colombi 6.5 – Nel primo tempo è il migliore in campo degli amaranto: sventa due pericoli. Nella ripresa è spettatore pagante, al netto del gol in cui non può nulla.

Cionek 5 – Non lucidissimo, forse anche per le tante gare ravvicinate. Distratto nel primo tempo, come tutta la difesa.

Camporese 5 – Difesa distratta e statica, lui non è esente da colpe.

Loiacono 5.5 – Mezzo voto in più per qualche sortita offensiva e una gamba che, a dispetto dei compagni, mette sempre.

Pierozzi 4.5 – Brutta partita, culminata con l’espulsione. Poca spinta, nessun pericolo e tanto nervosismo.

Fabbian 5 – Nascosto, mai nel vivo del gioco, zero duelli vinti. Avevamo detto che con questo modulo si vedeva meno, oggi è la conferma.

Majer 5 – Approccio errato come per tutti: è molle, lento, impacciato. Nella ripresa la Reggina palleggia e lui alza i giri del motore.

Hernani 6 – Tra i pochi a salvarsi. E’ ancora una volta una delle poche luci in una serata amara, come accaduto anche nel periodo negativo. Si prende tutti i palloni, li gioca, palleggia, scambia, prova il tiro, si allarga. Con questa categoria c’entra poco.

Liotti 5 – Frastornato all’inizio, sbaglia anche appoggi semplici, poi si riprende e mette buoni palloni in mezzo.

Ménez 5.5 – Un po’ nervoso all’inizio, viene spesso dietro a prendersi la palla, a dimostrazione delle difficoltà in fase di palleggio. Prova a dialogare con Hernani, ma non combina molto.

Strelec 5 – Malissimo, di nuovo. Ennesima gara da titolare ed ennesima occasione sprecata. Non combina molto al fianco di Menez nel 3-5-2 e non combina molto da punta centrale nel 4-3-3 della ripresa.

dal 46′ Bouah 6.5 – Buon approccio alla gara e gran girata per l’1-2 che tiene accese le speranze amaranto.

dal 46′ Canotto 5 – Stranamente un brutto approccio alla gara: sbaglia anche le cose semplici, troppo frenetico.

dal 73′ – Gori 6 – Poco in campo, ma ha il pallone sulla testa per pareggia: si supera Andrenaccire.

dal 73′ Rivas 6 – Sicuramente più velocità e imprevedibilità a sinistra col suo ingresso, anche se è spesso raddoppiato.

dall’83’ Galabinov s.v.

All. Inzaghi 5 – Un approccio molle e distratto. Inaspettatamente, aggiungeremmo. Un mese fa l’avremmo tradotto come un problema psicologico per i tanti risultati negativi, ma oggi è francamente inspiegabile questo atteggiamento alla luce della striscia positiva e della ritrovata solidità difensiva. Un passo indietr.