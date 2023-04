Ponte sullo Stretto, martedì il decreto in commissione: Cannizzaro relatore per la Maggioranza

StrettoWeb

Martedì 2 maggio il Decreto Ponte sullo Stretto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 marzo approderà in sede di Commissione Bilancio alla Camera. A relazionare per la Maggioranza sarà il Vice Capogruppo di Forza Italia, l’Onorevole Francesco Cannizzaro, nominato relatore di quel decreto formalmente intitolato “Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”, che di fatto getta le basi per la costruzione del Ponte sullo Stretto.

L’Organo parlamentare è chiamato ad esprimere pareri obbligatori relativamente ai disegni di legge che comportino nuove spese, o eventuali diminuzioni di entrate, o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico. Le pronunce della V Commissione hanno grande valenza da un punto di vista procedurale; il passaggio del Decreto in questa Commissione è sostanziale, perché verifica l’impatto che il provvedimento avrà sui conti pubblici.

Lo stesso giorno, in contemporanea, il Decreto sbarcherà in Commissione Trasporti, dove verranno sottoposti all’esame gli emendamenti presentati in questi giorni. Tra questi, se ne registrano alcuni molto rilevanti presentanti dallo stesso Cannizzaro che, se approvati, avranno una significativa ricaduta sul territorio dell’Area dello Stretto. In modo particolare gli emendamenti prevedono importanti soluzioni per le opere annesse al Ponte, strutture e infrastrutture viarie, ferroviarie e portuali di Calabria e Sicilia. Si viaggia dunque spediti con l’iter procedurale che pone le basi all’approdo definitivo del Decreto in Aula Montecitorio, per la conversione in legge.