Ponte sullo Stretto, Cannizzaro: “prosegue spedito l’iter del Decreto”

“Prosegue spedito l’iter del ‘Decreto Ponte‘. Qui, a Commissioni Ambiente e Trasporti congiunte, è appena iniziato l’esame delle proposte emendative che riguardano la conversione in legge del Decreto recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria“. Così, sui social, l’Onorevole Francesco Cannizzaro, nominato relatore di quel decreto formalmente intitolato “Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”, che getta le basi per la costruzione del Ponte sullo Stretto.

Dunque, è da poco iniziato l’esame delle proposte emendative che riguardano la conversione in legge del Decreto, mentre domani lo stesso decreto approderà in sede di Commissione Bilancio alla Camera e a relazione per la Maggioranza sarà il Vice Capogruppo di Forza Italia, Francesco Cannizzaro.