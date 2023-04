Ponte sullo Stretto, Webuild: “infrastruttura strategica, ecco quanto costerà”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il gruppo Webuild fa chiarezza per quanto riguarda la spesa per la costruzione del Ponte e le altre opere. “Nel corso del 2023 sono state avviate una serie di iniziative legislative dal governo volte a consentire la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e delle connesse opere ferroviarie e stradali”. E’ quanto scrive Webuild nella nota relativa ai risultati del primo trimestre. L’opera rappresenta un’infrastruttura strategica – prosegue Webuild – per lo sviluppo del Sud Italia e per il completamento delle reti transeuropee di trasporto”.

“L’infrastruttura nello Stretto è un’opera altamente innovativa e sarà il più lungo ponte sospeso al mondo, con una lunghezza totale di 3.660 metri e una campata di 3.300 metri. L’importo complessivo dell’opera, che include la costruzione del Ponte, un complesso di opere di collegamento e potenziamento della rete stradale e ferroviaria sui versanti Sicilia e Calabria e un numero considerevole di interventi di riqualificazione del territorio e di mitigazione del rischio idrogeologico, si stima in circa 11 miliardi”, conclude Webuild.

Il costo, quindi, è meno rispetto alla stima del Def: “la spesa preventivata è di 13,5 miliardi di euro. Mentre per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con Rfi, viene calcolato un costo di 1,1 miliardi di euro”.