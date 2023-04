Ponte sullo Stretto, arriva anche l’ok dell’UE! “Vittoria del nostro paese, premiata serietà Italia”

StrettoWeb

Ufficiale: ora c’è anche l’ok dell’UE! La Commissione Trasporti dell’Unione Europea ha infatti detto “sì” al Ponte sullo Stretto! Ad annunciarlo, in una nota, è stato lo stesso Mit. “Ottime notizie dall’Europa – recita la nota – dove la commissione Trasporti sul regolamento Ten-T ha premiato l’impegno e la serietà dell’Italia. Via libera anche all’emendamento per includere il Ponte sullo Stretto: un segnale importante, una vittoria del nostro Paese che conferma la serietà della proposta del vicepremier e ministro Matteo Salvini”.

Ok UE a Ponte, la soddisfazione della Lega

“Bene il voto della Commissione Trasporti sul regolamento Ten-T, un primo passo importante per rafforzare il quadro delle reti di trasporto europeo. Per l’Italia ottenute conferme decisive, come nel caso del quadrante Nord Ovest e per il sistema logistico-portuale”. Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione Lega, relatore ombra del provvedimento, e gli europarlamentari Lega componenti la Commissione Trasporti.

“La Lega, grazie al lavoro di squadra tra Parlamento Europeo e Ministero delle Infrastrutture, ha ottenuto risultati fondamentali nell’interesse del Paese, a cominciare dall’ok alla nostra proposta di includere il Ponte sullo Stretto nell’attuale regolamento finanziario del CEF2, soprattutto in vista delle future revisioni, e alla nostra proposta di inserire l’anello ferroviario che collega i porti di Caltanissetta, Marsala, Agrigento, Licata, Gela e Pozzallo. Approvate anche altre nostre richieste tra cui l’importanza del trasporto lacustre e funicolare, soprattutto per le aree montane. Esprimiamo grande soddisfazione per questo primo risultato: massimo impegno per rendere il nostro Paese sempre più protagonista in Europa, con collegamenti e infrastrutture all’avanguardia, al servizio di imprese, lavoratori e famiglie”.

“La commissione Trasporti a Bruxelles dà il via libera all’emendamento che include il Ponte sullo Stretto. Un’ottima notizia che conferma la validità del progetto fortemente voluto da Matteo Salvini. La Lega porterà avanti l’iter con impegno e passione. Ora avanti tutta nella commissione omologa alla Camera”. Lo dichiara il deputato Domenico Furgiuele, vice capogruppo della Lega alla Camera e componente della commissione Trasporti.

“Grande soddisfazione per il voto della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo che include il Ponte sullo Stretto nel regolamento che riguarda le opere infrastrutturali ritenute strategiche. Un risultato importante, ottenuto grazie all’impegno della Lega e del nostro ministro Matteo Salvini. Il via libera dell’Europa dimostra ancora una volta la bontà e la serietà del progetto con cui vogliamo rilanciare il Paese. Avanti così”. Lo dichiara il deputato siciliano della Lega, Anastasio Carrà.

“Il voto favorevole di oggi a Bruxelles sul regolamento Ten-T, che include il Ponte sullo Stretto tra le infrastrutture strategiche, è un risultato importante e tanto atteso. È evidente: l’Europa, che già in altre occasioni aveva ritenuto il Ponte una connessione essenziale per la rete, dimostra ancora una volta l’intenzione di sostenere il ministro Salvini in questa sfida. Un’opera ambiziosa, green e innovativa, che permetterà di collegare il Sud d’Italia al resto del continente, portando sviluppo in tutto il Paese”. Così Nino Germanà, senatore siciliano e vicecapogruppo della Lega al Senato.