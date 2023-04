StrettoWeb

Hernani, Di Chiara, Canotto, ma soprattutto Gori. Ma non quello amaranto, bensì il portiere biancorosso. E’ lui il grande protagonista, in negativo, del Perugia, che regala così la vittoria alla Reggina. Inzaghi ringrazia e, finalmente, torna alla vittoria, rilanciandosi in classifica al di là di quanto accadrà nell’udienza Tfn di giovedì 13 (c’è ancora il match di Venezia lunedì). Al “Curi” è 1-3.

La partita. Reggina ai limiti dell’inguardabile nel primo tempo, va detto. Ma, forse in debito con la sfortuna dell’andata, incredibilmente in partita all’ intervallo nonostante lo svantaggio e un atteggiamento passivo e preoccupante. Ma ci pensa Hernani su punizione e… Gori: effetto “saponetta” col pallone che rimbalza davanti: 1-1 al duplice fischio.

Nella ripresa, incredibilmente, il protagonista è ancora Gori, con un errore ancora peggiore: punizione apparentemente innocua di Di Chiara, il portiere del Perugia blocca… ma è dentro con tutto il corpo e con tutta la sfera. Lunghissima attesa Var, che però convalida. E’ 1-2, un po’ casualmente e un po’ fortuitamente. Ma è l’episodio che scuote la Reggina, che dal vantaggio in poi cambia volto e sfiora più volte il vantaggio. Prima, infatti, c’è la traversa di Rivas, poi l’1-3 di Canotto, che scatta sul filo, alla Inzaghi, salta tutti, anche il portiere, e va dentro. Il Var convalida e la Reggina vola. Pur senza brillare. Ma per una volta ci può stare e, in fondo, ciò che più contava erano i punti. Di seguito il tabellino e la nuova classifica.

Perugia-Reggina 1-3, il tabellino

Marcatori: 24′ Di Serio (P), 38′ Hernani (R), 47′ aut. Gori (P), 82′ Canotto (R).

Perugia (3-4-1-2): Gori (53′ Furlan); Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Iannoni, Santoro (79′ Bartolomei), Cancellieri (66′ Paz); Kouan (66′ Luperini); Di Serio, Ekong (53′ Di Carmine). In panchina: Abibi, Rosi, Angella, Vulikic, Vulic, Matos, Capezzi. Allenatore: Fabrizio Castori.

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Gagliolo (90’ Bondo); Bouah (64′ Loiacono), Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara (64′ Liotti); Rivas (73′ Canotto), Strelec (73′ Ménez). In panchina: Aglietti, Contini, Terranova, Lombardi, Cicerelli, Crisafi, Gori. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara. Assistenti: Francesco Fiore di Barletta e Giuseppe Marco Macaddino di Pesaro. IV ufficiale: Giuseppe Collu di Cagliari. VAR: Federico Dionisi de L’Aquila. A-VAR: Gianpiero Miele di Nola.

Note – Ammoniti: Casasola (P), Bouah (R), Struna (P), Santoro (P). Calci d’angolo: 10-6. Recupero: 2′ pt, 7’ st.

Classifica Serie B

La Reggina scavalca il Parma e torna al settimo posto, a 45 insieme al Pisa e a meno uno dal Cagliari quinto.

Frosinone 63 Genoa 59 (-1) Bari 53 Sudtirol 52 Cagliari 46 Pisa 45 Reggina 45 Parma 44 Palermo 42 Ternana 40 Como 39 Ascoli 39 Modena 39 Venezia 36 Cittadella 36 Cosenza 35 Perugia 34 Benevento 29 Spal 29 Brescia 28

AGGIORNAMENTI E' FINITA, VINCE LA REGGINA! E’ finita! La Reggina torna alla vittoria!

90' - Sono sette i minuti di recupero Sette minuti di recupero concessi dall’arbitro. E Inzaghi inserisce Bondo per Gagliolo, acciaccato.

84' - IL GOL E' VALIDO, TRIS REGGINA! IL GOL E’ VALIDO! Canotto era in linea e l’urlo può essere liberato. 1-3 Reggina a Perugia.

81' - GOL REGGINA, MA E' FUORIGIOCO! Canotto la mette dentro in contropiede, ma l’arbitro segnala il fuorigioco. Lunga attesa Var.

77' - Curado di testa, para Colombi Occasione da corner, Curado di testa e para Colombi. Contropiede nel capovolgimento di fronte e giallo per Santoro per fallo su Canotto.

72' - Inzaghi inserisce Canotto e Menez Altri due cambi per la Reggina: dentro Canotto e Menez per Rivas e Strelec.

63' - Doppio cambio di Inzaghi Dentro Liotti e Loiacono, fuori Di Chiara e Bouah.

62' - Traversa di Rivas! Reggina ancora a un passo dal gol! Rivas punta l’uomo, si accentra e tira, palla leggermente deviata e traversa piena.

59' - Bouah sfiora il tris! Reggina a un passo dall’1-3! Corner, Bouah di testa, la palla sfiora la traversa.

53' - Il Perugia cambia il portiere Cambio in porta per il Perugia: Castori toglie Gori, autore di due gravissimi errori. Estremo difensore evidentemente scioccato.

48' - SEGNA DI CHIARA, LA REGGINA LA RIBALTA! ALTRO CLAMOROSO ERRORE DI GORI! La Reggina è clamorosamente avanti, ancora su punizione e ancora per un errore di Gori. Di Chiara tira dai 30 metri, il portiere blocca ma entra in porta con tutta la palla. Lunga attesa Var e poi gol convalidato.

46' - Comincia la ripresa, subito giallo per Struna Comincia la ripresa di Perugia-Reggina. Al primo contatto aereo, brutto scontro Struna-Fabbian. Il difensore degli umbri si becca il giallo, ma rischia tantissimo. Qualche minuto a terra per Fabbian.

45'+ FINISCE IL PRIMO TEMPO! Dopo due minuti di recupero, termina il primo tempo di Perugia-Reggina. Partita brutta, bloccata, dai ritmi lenti. Amaranto sfilacciati, distratti, senza mordente, ma ancora in partita grazie alla punizione di Hernani e al regalo di Gori.

37' - LA REGGINA PAREGGIA! Arriva il pari amaranto! Punizione dai 25 metri, alla battuta Hernani: tiro basso, tagliente, rimbalza davanti a Gori che sbaglia clamorosamente. E’ 1-1.

30' - Ammonito Bouah, poco prima Casasola Ammonito Bouah, qualche minuto prima a prendersi il giallo era stato Casasola.

23' - GOL DEL PERUGIA! Si sblocca il match! Di Serio manda avanti il Perugia. Indisturbato, l’attaccante si accentra e tira verso la porta: conclusione non irresistibile, Colombi poteva fare meglio. Ennesimo gol subito dagli amaranto ed ennesima gara in salita.

20' - Gioco fermo, brutta botta per Di Serio In seguito a un fallo, ginocchiata involontaria di Gagliolo sulla testa di Di Serio, a terra da un po’ di minuti.

19' - Bouah sfiora il vantaggio Prima occasione Reggina: palla da sinistra a destra, Bouah stoppa e va al volo, para in corner Gori.

15' - Cancellieri manda alto Cancellieri manda alto dopo respinta su corner. Reggina ancora non pervenuta in questo primo quarto d’ora.

13' - Di Serio da fuori, para Colombi Primo tiro verso la porta, anche se parlare di occasione è esagerato: Di Serio ci prova dal limite, para Colombi.

9' - Gara bloccata in questo avvio Dopo 10 minuti nessuna emozione e nessuna occasione: gara bloccata, come da previsione.

1' - Comincia il match! E’ cominciata Perugia-Reggina!

Perugia-Reggina, le formazioni ufficiali Inzaghi conferma la difesa a 3, con Boauh e Di Chiara quinti e con Fabbian al posto dell’infortunato Majer. Menez non è al meglio e parte dalla panchina, al suo posto Rivas al fianco di Strelec. Il giovane scuola Inter e l’honduregno le uniche novità della formazione titolare rispetto a Genova. 3-4-1-2 per Castori, con Ekong e Di Serio davanti. Perugia (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Iannoni, Santoro, Cancellieri; Kouan; Di Serio, Ekong. In panchina: Furlan, Abibi, Rosi, Angella, Vulikic, Vulic, Matos, Luperini, Bartolomei, Paz, Di Carmine, Capezzi. Allenatore: Fabrizio Castori. Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Gagliolo; Bouah, Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Rivas, Strelec. In panchina: Aglietti, Contini, Loiacono, Terranova, Bondo, Liotti, Lombardi, Canotto, Cicerelli, Crisafi, Gori, Ménez. Allenatore: Filippo Inzaghi. Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara. Assistenti: Francesco Fiore di Barletta e Giuseppe Marco Macaddino di Pesaro. IV ufficiale: Giuseppe Collu di Cagliari. VAR: Federico Dionisi de L’Aquila. A-VAR: Gianpiero Miele di Nola.