Canotto: “ci siamo tolti un peso, da ora si rivedrà la vera Reggina”

“Oggi era questa la partita che dovevamo fare, sapevamo come giocava il Perugia. Per noi era una gara importante, ci doveva dare la svolta che finalmente è arrivata. La prima mezz’oretta è stata giocata così così ma poi siamo usciti fuori. Secondo me queste vittorie non le fai se non hai un gran gruppo e per questo ce la teniamo stretta”. Così Luigi Canotto, autore del gol dell’1-3 al Curi, al termine di Perugia-Reggina.

“Sul gol di Di Chiara mi stavo riscaldando, gli ho subito detto che era dentro perché l’avevo vista. Sul mio gol ero sicuro fossi in linea, ho fatto quel taglio a mezza luna. Ogni gol che faccio è sempre un casino, con due minuti di Var (ride, ndr)”.

“Non voglio dir nulla, ma oggi è stata una grande svolta. Nel calcio la testa fa tutto e ora ci siamo tolti un peso. Da adesso si rivedrà la vera Reggina. A Genova abbiamo fatto una buona partita ma lì è difficile vincere. L’ho sentito tanto il gol, perché per me è stato un mese e mezzo difficile. Per un giocatore come me che vuole giocare sempre, quando entri devi far vedere che ci sei. Tutto torna, se lavori bene e stai sempre dentro. Ovviamente poi il mister fa le sue scelte”.