Perugia-Reggina, Inzaghi: “è la partita della svolta, ora giochiamoci il sogno playoff”

“Sono contento per i ragazzi, sinceramente già a Genova meritavamo di più, avevo visto l’atteggiamento giusto e so come si allenano. Dovevamo solo trovare l’episodio, la partita giusta e oggi gli episodi ci hanno dato una mano a differenza di altre volte. Sapevo che la squadra ricercava la partita della svolta. Stamattina ho cercato di fargli vedere la classifica, avremmo firmato col sangue per questa graduatoria, ora giochiamoci queste 7 finali, il nostro sogno”. Così mister Inzaghi in conferenza stampa al termine di Perugia-Reggina.

“Oggi non siamo partiti benissimo, ma poi la squadra ha reagito e anzi secondo me sull’1-3 dovevamo fare il quarto. Oggi è una vittoria che vale il triplo. Mi dispiace per Hernani, ammonito perché ha applaudito Colombi e invece l’arbitro pensava applaudisse i tifosi del Perugia. Era diffidato, non ci sarà. Contento anche di Liotti e Loiacono, di Bouah. Speriamo di recuperare Pierozzi e Majer, ma questo sistema ci ha dato solidità. Il Perugia ha giocato sulle seconde palle e noi abbiamo provato a copiarli, combattendo”.

“La punizione dell’1-1? Decidono loro due, Hernani e Di Chiara. Io pensavo crossasse, ma ha tirato. Gori? Non dimentichiamo le parate che ha fatto all’andata. Mi auguro si riprenda presto, lui e Di Serio li ho cresciuti io. La risposta più bella, al di là di ciò che si legge o si scrive, sono i tifosi che oggi incitavano i calciatori nel riscaldamento o che hanno cantato dopo un’ora dalla sconfitta di Genova. Il traguardo playoff dobbiamo giocarcelo, è alla nostra portata. Speriamo di riempire il Granillo lunedì. Quella di oggi deve essere la partita della svolta”.