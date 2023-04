Perugia-Reggina, Castori imbufalito: “arbitro pessimo, ha inventato la punizione”

StrettoWeb

“Questa partita è stata interpretata benissimo dai miei ragazzi, per intensità, occasioni e tutto, ma il primo tempo è finito sul pari e l’1-1 all’intervallo non stava né in cielo e né in terra. Mastichiamo amaro ma ora pensiamo alla prossima. E’ andato tutto storto, compreso l’arbitraggio. L’arbitro per me è stato pessimo, la punizione dell’1-1 non c’era. E’ mancata la fortuna oggi, abbiamo fatto un partitone. Due episodi ci hanno girato male e la gara si è incanalata bene per la Reggina. Non abbiamo gestito, abbiamo attaccato come matti. La punizione inventata ha cambiato la gara“. Un Castori arrabbiatissimo si presenta così in sala stampa al termine di Perugia-Reggina.

“Gori non era sereno, non era tranquillo e si poteva esporre a situazioni peggiori. Per questo l’ho cambiato. Sono un allenatore e ho il dovere di fare il lavoro. La Reggina si è trovata una partita che non sperava neanche di pareggiare, se poi hanno vinto è colpa nostra, gli è andata bene e prendiamo atto di questa serataccia”.