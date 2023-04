Orrore in Brasile: strage di bambini a colpi d’accetta in un asilo

StrettoWeb

Una tragedia dolorosissima quella che ha colpito oggi la città di Blumenau, nello stato di Santa Caterina a sud del Brasile. Nelle prime ore del mattino, all’asilo nido privato Cantinho Bom Pastor, 4 bambini sono stati uccisi senza pietà a colpi di machete. Altri 4, secondo le prime indiscrezioni, sarebbero feriti, uno dei quali versa in gravi condizioni. La notizia arriva direttamente dai Tg nazionali brasiliani i quali, fin da subito, hanno cercato di ricostruire le dinamiche della vicenda. L’artefice di questa tragedia è un killer di 25 anni, un uomo che stamattina si è introdotto nella scuola con un’accetta e ha colpito senza pietà i bambini difesi, consegnandosi poi alla Polizia.

Il governo di Santa Caterina ha decretato tre giorni di lutto, mentre il Capo di Stato Lula ha rilasciato una prima dichiarazione: “non c’è dolore più grande di quello di una famiglia che perde i suoi figli e nipoti indifesi, il mio cordoglio per questa mostruosità. Per qualsiasi essere umano che abbia un sentimento cristiano, una tragedia come questa è inaccettabile”. La strage avviene dopo appena dieci giorni dall’attacco a San Paolo, dove uno studente aveva accoltellato l’insegnante e ferito altri presenti.