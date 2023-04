Letargo finito, Leao torna a ruggire: 0-4 del Milan sul Napoli | CLASSIFICA

StrettoWeb

Una squadra ha lo scudetto sul petto, l’altra lo avrà (quasi sicuramente) a fine stagione, ma nella serata odierna al “Maradona” non è andato in scena alcun passaggio di consegne. Il Milan mette in campo l’orgoglio, torna a giocare da “Campione d’Italia” e torna dalla trasferta campana con una grande iniezione di fiducia. Soprattutto, torna con Leao.

I rossoneri battono 0-4 il Napoli trascinati dal campione portoghese, più vicino al rinnovo, tornato a sorridere e tornato soprattutto a segnare. Dopo 11 gare passate a digiuno, un letargo fin troppo lungo per un giocatore del suo calibro, Leao firma una doppietta con tanto di scavetto sul primo gol e dribbling con diagonale all’incrocio sulla seconda rete, davanti a Kvaratskhelia, l’unico a poter rivaleggiare con il portoghese nel ruolo, in Italia.

Brahim Diaz e Saelemakers completano l’opera. Il Napoli, senza Osimhen, incappa in una giornata no: attacco sterile, ben ingabbiato da un Milan che tornando a 4 dietro ritrova un po’ di solidità con Kjaer e Calabria al posto di Thiaw e Kalulu. Fragile invece la retroguardia partenopea, non abituata a passivi del genere. Un incidente di percorso, il secondo dopo quello contro l’Inter. Restano 20 i punti di vantaggio sul Milan, 16 quelli sulla Lazio seconda in classifica e ‘solo’ 12 sulla Juventus nel caso in cui la penalizzazione venisse revocata.

Risultati 28ª Giornata Serie A

Sabato 1 aprile

Ore 15:00

Cremonese-Atalanta 1-3 (44’ De Roon, 56’ Ciofani, 72’ Boga, 90’+3 Lookman)

Ore 18:00

Inter-Fiorentina 0-1 (53’ Bonaventura)

Ore 20:45

Juventus-Verona 1-0 (56’ Kean)

Domenica 2 aprile

Ore 12:30

Bologna-Udinese 3-0 (3’ Posch, 12’ Moro, 49’ Barrow)

Ore 15:00

Monza-Lazio 0-2 (13’ Pedro, 56’ Milinkovic-Savic)

Spezia-Salernitana 1-1 (43’ aut. Caldara, 70’ Shomurodov)

Ore 18:00

Roma-Sampdoria 3-0 (57’ Wijnaldum, 88’ Dybala, 90’+4 El Shaarawy)

Ore 20:45

Napoli-Milan 0-4 (17’ 59’ Leao, 25’ Brahim Diaz, 67’ Saelemaekers)

Lunedì 3 aprile

18:30

Empoli-Lecce

20:45

Sassuolo-Torino

Classifica Serie A

Napoli 71 Lazio 55 Milan 51 Inter 50 Roma 50 Atalanta 48 Juventus 44 Bologna 40 Fiorentina 40 Udinese 38 Torino 37 Sassuolo 36 Monza 34 Empoli 28 Salernitana 28 Lecce 27 Spezia 25 Verona 19 Sampdoria 15 Cremonese 13