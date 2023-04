Meteo, freddo e maltempo: neve anche sull’A2 Salerno-Reggio. L’evoluzione per Pasqua e Pasquetta

StrettoWeb

Fa freddo e imperversa il maltempo anche oggi in Calabria e Sicilia, con grandinate fin sulle coste e neve a bassa quota nelle zone interne. Nevica persino sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, nel tratto di confine con la Basilicata sul Pollino, ma anche nel cosentino a quote più basse (in Campania la neve ha raggiunto i 490 metri di altitudine di Montesano Scalo, a pochi chilometri dal confine con la Calabria.

Nelle prossime ore continuerà il maltempo. Domani, Giovedì 6 Aprile, sarà il giorno più freddo in assoluto con temperature in ulteriore calo. Scenderemo su valori tipicamente invernali, fino a +3°C a Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Caltanissetta, +5°C a Crotone, +6°C ad Acireale, +7°C a Messina e Reggio Calabria, +8°C a Palermo, Catania, Siracusa e Trapani. Le condizioni meteorologiche rimarranno instabili, con variabilità diffusa, ma anche ampie schiarite. Breve tregua del maltempo tra venerdì e sabato, nuovo peggioramento tra domenica e lunedì, un po’ meno netto di quello attuale ma comunque con piogge e temporali sparsi tra le schiarite, e temperature ancora basse, di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo. Il periodo freddo e perturbato proseguirà anche dopo Pasquetta, nel corso della prossima settimana.

Intanto per monitorare al meglio la situazione meteo, consigliamo le pagine con tutte le informazioni utili e sempre aggiornate per seguire al meglio il nowcasting meteorologico minuto per minuto: