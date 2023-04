Tensione in Iran, intercettato “aereo spia” USA: paura per attacco ai siti nucleari

StrettoWeb

La Marina iraniana ha annunciato di aver intercettato un aereo spia americano sul Golfo di Oman. L’Iran ha inviato un avvertimento al velivolo USA per fargli evitare il proprio spazio aereo. Il velivolo EP-3E della Marina americana “stava per entrare nello spazio aereo iraniano“, è stato annunciato. Dopo l’avvertimento “si è mantenuto distante dal confine aereo iraniano ed è tornato sulle rotte internazionali“, precisa l’agenzia iraniana Tasnim nel riportare la notizia. Il Lockheed EP-3 è una variante del P-3 Orion.

Secondo quanto specificato dal dipartimento per le Pubbliche relazioni della Marina iraniana, l’aereo da ricognizione Lockheed Ep-3E della Marina degli Stati Uniti stava per entrare nello spazio aereo iraniano. E’ stato avvistato sopra il Mare di Oman. Le forze navali iraniane hanno lanciato l’avvertimento e bloccato “l’ingresso non autorizzato“. Il velivolo degli Usa si è quindi allontanato ritornando in rotte internazionali.

L’episodio si verifica proprio nel bel mezzo delle tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti. Questi ultimi, in particolare, si starebbero preparando ad un eventuale attacco preventivo ai siti nucleari iraniani. Soprattutto dopo che l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha scoperto particelle di uranio arricchito all’83,7 per cento, percentuale molto vicina al livello critico del 90 per cento necessario per fabbricare una bomba nucleare.