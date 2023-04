Code a imbarchi Messina, Germanà sbotta: “no ponte? Viva i traghetti? Ma oggi non è Pasquetta”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La settimana scorsa, nel post Pasquetta, era diventato virale il video di una siciliana fuori sede imbufalita per la lunghissima coda agli imbarchi di Messina per via del rientro verso il Nord. La donna accusava tutti coloro che non vogliono il Ponte sullo Stretto, evidenziando quanto caos si crei agli imbarchi e quanto lunghe siano le attese. Più di qualcuno, soprattutto tra i “no Ponte”, ha voluto precisare che la coda fosse per via dei giorni post festivi, in quel caso quelli pasquali.

Ebbene, oggi, mercoledì 19 aprile, oltre una settimana dopo Pasqua, la situazione è la stessa. Questa volta a denunciarla sui social è Nino Germana, Deputato della Lega. Effettua un breve video in cui si nota la lunga fila di auto in attesa di imbarcarsi. Sono tutte ferme, da un po’. “Venti minuti. Ma come si fa? Oggi non è Pasquetta. Questi sono i tempi per attraversare”, rivela scocciato.

Poi, in accompagnamento al video, scrive. “Quelli che i ponti non servono, quelli che è solo tre giorni anno la fila, quelli che qui non c’era una lunga spiaggia, quelli che w i traghetti e che per attraversare sono 20 minuti. Da quando esci a boccetta e riprendi autostrada a Villa, passi per la città e inquini Messina, il tempo di attesa imbarco e sbarco non esiste, oggi, giorno normale, con mare piatto vi farò vedere che serve minimo una ora contro i 12 km di autostrada fuori città senza accelerare che si fanno in 7 minuti (se già ci fosse il ponte). Da boccetta a imbocco autostrada in Calabria. Ignoranza nopontista o malafede? La realtà è questa, perché la negano? Ponte e libertà!”, conclude.