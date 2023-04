Code agli imbarchi, messinese imbufalita: “finché non faranno il Ponte ci meritiamo questo” | VIDEO

StrettoWeb

“Oggi è martedì subito dopo Pasquetta, questa è la situazione agli imbarchi per la Caronte. Abbiamo impiegato un quarto d’ora per raggiungere il Serpentone per la coda ai traghetti e grazie al messinese medio che combatte per non fare il Ponte, la situazione è questa. Fermi, macchine spente, code su code”. E’ la triste situazione descritta attraverso un video questa mattina da una messinese ferma agli imbarchi di Messina e pronta a ripartire, dopo le feste in patria, per tornare fuori Regione, dove risiede.

La donna se la prende con gli stessi messinesi contrari al Ponte sullo Stretto: “poi ditemi che il Ponte non serve, continuate a dirlo – continua – Finché non sarà fatto, questa sarà la situazione tutte le volte in cui il messinese decide di tornare a casa per le feste. Io da messinese non so se faccio prima a tornare in Sicilia a casa mia oppure farmi un bel viaggio all’estero. Finché non faranno il Ponte ci meritiamo questo, purtroppo, a causa del messinese medio che non capisce niente”, aggiunge.