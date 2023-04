A Reggio Calabria i motociclisti che difendono i bambini vittime di abusi: “Ridiamo loro fiducia” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

I termini ‘biker’ e ‘abusi’ costituiscono un binomio inscindibile per quanto riguarda l’associazione BACA (Bikers Against Child Abuse), che ha come nobile scopo quello di proteggere i bambini di tutto il mondo da ogni tipo di violenza, sia fisica che psicologica. Questa associazione è nata negli Stati Uniti nel 1995, a titolo completamente gratuito, e offre sostegno ai bambini che subiscono maltrattamenti al fine di superare la paura. Inizialmente il numero degli iscritti era ridotto, ma oggi è cresciuto a dismisura e si contano migliaia di questi ‘angeli custodi’ anche in Europa, in Australia e in Canada. L’associazione B.A.C.A, presente anche a Reggio Calabria dal 2018, pronta ad aiutare i più piccoli in difficoltà, anche nel territorio reggino.

Entusiasmo ispirato dalla mission, quella di dare protezione, sostegno e conforto ai bambini vittime di abusi fisici, sessuali e psicologici, aiutarli a non vivere nella paura, sostenerli nel ritrovare fiducia nel mondo cercando di superare “ferite” come la chiusura, il senso di colpa, la rabbia o la vergogna. L’associazione lavora in stretta collaborazione con ambiti istituzionali e professionali come la Polizia o i Servizi Sociali e secondo precisi protocolli: momenti di gioco e di ascolto individuali o di gruppo, in famiglia e nelle strutture, presenza come “barriera”, se la sicurezza del bambino è in pericolo, o come supporto psicologico, in momenti cruciali come la testimonianza in tribunale o il processo.

La mission di B.A.C.A.

“Bikers Against Child Abuse (B.A.C.A.), “Motociclisti Contro l’Abuso sui Bambini”, esiste con l’intento di creare un ambiente più sicuro per i bambini vittime di abuso. Esistiamo come associazione di Bikers per dare forza ai bambini affinché non abbiano paura del mondo in cui vivono. Siamo pronti a prestare supporto ai nostri amici feriti coinvolgendoli in un’organizzazione unita e riconosciuta. Lavoriamo insieme a funzionari locali e statali che sono già attivi nella protezione dei bambini. “

“Desideriamo mandare un chiaro messaggio a tutti coloro che sono coinvolti nella realtà dei bambini abusati dichiarando che questi bambini fanno parte della nostra organizzazione e che siamo preparati a fornire loro il nostro supporto fisico ed emotivo tramite l’affiliazione e con la nostra presenza fisica. Siamo pronti a proteggere questi bambini da ulteriori abusi. Non giustifichiamo inalcun modo l’uso della violenza o della forza fisica, tuttavia, se sorgessero circostanze ove noi fossimo l’unico ostacolo a frapporsi tra il bambino ed un ulteriore abuso, siamo pronti ad essere quell’ostacolo.”

Helpline: 331-125-5575

L’associazione BACA (Bikers Against Child Abuse)