A Messina un omaggio al monumento di Papa Wojtyla

StrettoWeb

Un modesto omaggio floreale ai piedi del monumento della cittadina Piazza Crisafulli eretto a memoria del Pontefice Giovanni Paolo II che ha rivoluzionato nel nome di Cristo l’Ordine Mondiale e che ha insegnato a non avere paura Il Prof. Nino Galofaro presidente della polisportiva “Pompei” ed ex presidente della VIII Municipalità, il geometra Giuseppe Busacca insieme a Calogero Centofanti del Movimento “Nuova Presenza Giorgio La Pira”, ricorrendo oggi 2 aprile 2023, il XVIII° anniversario del pio transito di Papa Giovanni Paolo II poi divenuto Santo, hanno deposto, dopo la recita di una preghiera, un piccolo serto di fiori alla base del monumento eretto in piazza Crisafulli, a perenne memoria di un evento religioso, unico per la sua singolare grandezza.