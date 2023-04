Tensione in Medio Oriente: 3 razzi lanciati dalla Siria verso Israele

StrettoWeb

C’è forte tensione in Medio Oriente e la situazione è sempre pià incandescente. Dopo l’attentato di ieri sera di Tel Aviv dove è morto un italiano, 3 missili sono stati appena lanciati dal territorio siriano verso le alture del Golan. Uno dei razzi avrebbe superato il confine con Israele ed è arrivato in un terreno vicino alla città di Meitsar. Lo ha reso noto l’esercito israeliano, citato da Times of Israel. Non è scattato l’intercettamento, “seguendo le regole in vigore”, afferma una forte israeliana.

Intanto, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha invitato il leader dell’opposizione Yair Lapid per un aggiornamento sulla sicurezza. Inoltre, il Ministro della Difesa israeliano Yoav Galant ha discusso, questa sera, di quanto sta succedendo con il suo omologo americano, il Segretario alla Difesa Lloyd Austin