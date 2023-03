Trump incriminato per la vicenda della pornostar Stormy Daniels: “accusa falsa”

StrettoWeb

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato incriminato dal gran giurì di Manhattan. Le accuse sono legate al pagamento, in cambio del suo silenzio, della pornostar Stormy Daniels, che voleva rivelare di aver avuto una relazione con il tycoon. È il primo ex presidente incriminato nella storia americana.

“La mia incriminazione è una persecuzione politica e un’ingerenza nelle elezioni”. E’ la prima reazione di Donald Trump. “Hanno portato questa accusa falsa, corrotta e vergognosa contro di me – ha scritto su truth social – solo perché sto con il popolo americano e sanno che non posso avere un processo giusto a New York”, rimarca Trump.