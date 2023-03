StrettoWeb

Una tragedia consumata stamattina tra le mura domestiche del comune di Pinerolo, probabilmente al culmine di una lite. Un 23enne pakistano, a seguito di un concitato litigio, avrebbe colpito ripetutamente la madre con un grosso martello da lavoro, ferendola alla testa. La donna ha provato a difendersi, ma è morta poco dopo l’arrivo dei soccorsi per le ferite riportate su fronte e nuca.

In casa erano presenti anche il padre e la sorella di 17 anni. A dare l’allarme è stato proprio il marito, corso in strada a chiedere aiuto dopo aver assistito all’ultima parte dell’aggressione. Non era la prima volta che genitori e figlio litigavano: l’ultima discussione era avvenuta domenica sera, questa volta ai danni del padre. In quell’occasione era intervenuta una pattuglia della Guardia di finanza, la quale aveva poi sedato gli animi.

Il giovane è stato posto in stato di fermo ed è ora sotto interrogatorio in caserma. Ulteriori indagini verranno condotte sull’accaduto, sotto la guida del pm Giorgio Nicola.