Dopo 20 anni di promesse Seminara ha un nuovo impianto di depurazione

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“È con grande orgoglio che annunciamo che, dopo meno di un anno e mezzo, questa Amministrazione ha finalmente raggiunto un importante traguardo dopo oltre 20 anni di promesse. A dimostrazione di quanta attenzione viene dedicata all’ambiente, al benessere e alla salute dei cittadini, una nuova pagina di storia viene scritta dal Comune di Seminara per dare concreto avvio alla risoluzione di un deficit strutturale che si protrae da anni“. È quanto dichiarato in un comunicato stampa dal Comune di Seminara.

“Ieri, nel tardo pomeriggio, nel palazzo comunale, dinnanzi al segretario comunale, dott. Carmelo Impusino, al Sindaco, dott. Giovanni Piccolo, al Vicesindaco sig. Gregorio Garzo, il responsabile dell’UTC, arch. Salvatore Cuzzucoli e il legale rappresentante della “CALGECO S.R.L”, ing. Domenico Barbaro, quale società aggiudicatrice per l’esecuzione dei Lavori di ‘Realizzazione di collettori fognari e realizzazione un nuovo impianto di depurazione nel Capoluogo e n.ro 2 fitodepuratori nella Frazione di Sant’Anna del Comune di Seminara’, hanno sottoscritto il contratto di appalto“, si legge ancora nella nota.

“Si firma il contratto in esito alla procedura di gara effettuata sulla piattaforma Me.PA (acquisti in rete della PA) e dopo regolare avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse.

Il risultato raggiunto da questa Amministrazione comunale è il frutto di un rapporto sinergico e collaborativo di tutto il personale dell’Ufficio tecnico comunale e in particolare dell’impegno del RUP, geom. Natale Bruzzese e del responsabile arch. Salvatore Cuzzucoli che insieme al supporto al RUP, ing. Michele Tigani e alla preziosa collaborazione dell’arch. Alessandro Rugolo hanno fatto si che il progetto redatto dai progettisti incaricati divenisse nella sua fase di esecuzione. – conclude il Comune – Questa procedura di aggiudicazione e la relativa esecuzione avviene a seguito di un ulteriore tassello, fortemente voluto da questa Amministrazione, ovvero con la prima sottoscrizione del “Patto di integrità” approvato con deliberazione di giunta comunale dopo l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 20222/2024, adottato con Deliberazione di Giunta n. 41 del 26/04/2022“.