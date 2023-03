Assemblea ANCI giovani, Platì presenterà a Salvini il progetto di riqualificazione della S.P. 2

StrettoWeb

Il 24 e 25 marzo presso l’Auditorium Fondazione Cassamarca si svolgerà a Treviso la XII Assemblea annuale ANCI giovani. L’appuntamento sarà un importante occasione di confronto tra sindaci, assessori e consiglieri comunali under trentasei, dove saranno trattati importanti temi come quello della sostenibilità nei Comuni, l’importanza delle comunità inclusive, il lavoro, il ruolo dei giovani e il rapporto che si crea con la pubblica amministrazione.

“Il nostro obbiettivo – spiega il Consigliere Comunale di Platì Dott. Nicola Foti in un comunicato stampa – è quello di guardare lontano, immaginando l’Italia del futuro, non a caso lo slogan usato è noi ‘Siamo l’Italia’. Inoltre in occasione di questo incontro sarà presentato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini un importante progetto che riguarda la riclassificazione della famosa S.P.2. EX S.S. 112, importante arteria di collegamento tra Bovalino e la costa tirrenica Calabrese“.

Saranno presenti importanti esponenti delle Istituzioni e del Governo: il Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il Deputato di Italia Viva Maria Elena Boschi, la Deputata Ida Carmina M5S, il Deputato Alessandro Cattaneo Forza Italia, il Deputato Fabio Roscani FDI e il Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini.