Reggio, è un Lido sempre più “triste”. L’ex Assessore si sfoga: “perché?” | VIDEO

E’ un Lido Comunale, al centro di Reggio Calabria, sempre più triste. Niente di nuovo, diciamo. La novità, sostanzialmente, non è una novità. “Schifo” faceva (perdonateci il termine) e “schifo” continua a fare. Abbandono, sporcizia, degrado e anche occupazione dei locali (locali è un parolone). L’ex Assessore reggino Giuseppe Sergi qualche giorno fa si è sfogato, dopo aver postato una foto: “c’è chi si lamenta per il rifacimento di una piazza. Riusciamo a lamentarci ed a manifestare per le poche cose che si fanno ma, non diciamo nulla pe le tante anzi, tantissime cose che si dovrebbero fare ed invece non si fanno”.

A questo sfogo se ne aggiunge un altro, di un altro Assessore, Luigi Tuccio, che sempre su Facebook ha postato un video. “Una sola domanda: perché?”, ha scritto Tuccio mentre filma con il cellulare la situazione dall’interno. La solita, purtroppo, sempre molto triste.

L’Onorevole Francesco Cannizzaro è riuscito a reperire qualche mese fa 3 milioni di euro di fondi nazionali inserendo la riqualificazione del Lido Comunale nella Legge di Bilancio 2023. Ora è importante che questi fondi vengano utilizzati per partire con la gara d’appalto.

Lo stesso Deputato, nella conferenza stampa di fine dicembre, aveva dunque annunciato che i soldi c’erano già :“io sono felice – le sue parole di quei giorni – di aver lavorato affinché attraverso i soldi del Governo nazionale il Comune di Reggio potesse avere a disposizione questi 3 milioni di euro, già da domani mattina (questa mattina, ndr). Ciò vuol dire che se hanno il progetto, e questo non lo so ma chiederemo lumi nei prossimi giorni, possono fare già la gara d’appalto perché i soldi sono già nel conto corrente, stanno scendendo da Roma, di fatto sono già disponibili”.