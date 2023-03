Reggio Calabria, viaggio nel COC allestito a Ravagnese dopo il terremoto di stamani | FOTO E VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

A seguito del terremoto registrato questa mattina a Reggio Calabria che ha avuto magnitudo 3.5 con epicentro a Gornelle in Aspromonte, il Comune di Reggio Calabria dopo aver ordinato l’evacuazione degli uffici comunali, ha anche istituito il COC (Centro Operativo Comunale) presso il Centro Civico di Ravagnese, contattabile al n. 09653624675 e 09653624676.

Una volta attivato il COC tutti i detentori delle funzioni di competenze si riuniscono per fare sistema e vengono anche coinvolti tutti i settori dell’amministrazione soprattutto gli uffici tecnici, la Polizia Municipale è coinvolta sia per l’ordine pubblico che per la viabilità.

Il COC viene attivato nel momento in cui viene dichiarata un’emergenza che sia terremoto, rischi di incendi, sbarchi o altro e il COC di oggi è stato attivato anche in vista dello sbarco di migranti previsto per la giornata di domani a Reggio Calabria.

A Reggio il COC viene attivato spesso durante l’anno, per situazioni di varia natura, per una media di 30-40 volte l’anno.

Foto













/