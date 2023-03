Reggio Calabria: torna la sesta edizione del “Premio Digitale Giovani” a Villa San Giovanni

StrettoWeb

Nell’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore Nostro Repaci di Villa San Giovanni (RC), gremita di studenti, docenti e genitori, il 30 marzo si è svolta la cerimonia di premiazione della VI Edizione del “Concorso digitale giovani”, e del VII Torneo di Sumo Robot. A fare gli onori di casa il Dirigente prof.ssa Maristella Spezzano, a moderare la cerimonia la referente del premio prof.ssa Maria Caterina Papalia. Ospite graditissimo il professore Domenico Talia, docente ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso il Dipartimento di Ingegneria, Informatica, Modellistica, Elettronica e

Sistemistica (DIMES) dell’Università della Calabria, che ha sottolineato l’importanza di coniugare le conoscenze tecnologiche con la cultura del territorio.

“Il tema del Concorso digitale ‘Gli antichi borghi e il senso dei luoghi’, ha spiegato il Dirigente Spezzano, ha inteso promuovere nei ragazzi la consapevolezza che i borghi antichi sono l’affermazione della nostra identità, pieni di tracce, di voci, di memorie e ha voluto stimolarli all’utilizzo delle tecnologie come strumento per produrre opere originali”. La contemporaneità è avvolta dal digitale, perciò la scuola, luogo di cultura per eccellenza, non può restare isolata. Il Concorso digitale è una delle iniziative strategiche messe in campo dal “Nostro – Repaci” per promuovere l’innovazione dell’offerta formativa. “Il nostro obiettivo – ha affermato la prof.ssa Papalia – è quello di educare i giovani a vivere in modo propositivo l’evoluzione tecnologica e a mettere quest’ultima al servizio della ricerca storica, per valorizzare il notevole patrimonio culturale del nostro territorio”.

Il concorso ha previsto due sezioni, una indirizzata agli studenti interni all’Istituto “Nostro – Repaci” e l’altra rivolta agli alunni

delle classi terze dele scuole secondarie di primo grado del territorio. Per gli studenti interni, ha vinto la 6^ edizione del concorso la studentessa Alessandra Yang della classe 3 A dell’Istituto Tecnico Economico “L. Repaci”; al 2° posto si è classificato lo studente

Alessandro Croce della classe 5H del Liceo Scientifico “L. Nostro”, al 3° la studentessa Ilaria Giovinazzo della classe 2A dell’Istituto Tecnico Economico “L. Repaci”. Per la sezione esterni, il 1° posto è stato assegnato all’alunno Gabriele Tramontana della 3B dell’IC Giovanni XXII di Villa San Giovanni – plesso di Cannitello, il 2° posto all’alunno Antonio Giuseppe Paladino dell’IC “Piria” di Scilla, il 3° posto all’alunna Giada Carbone dell’IC “Piria” di Solano Scilla.

Nella stessa giornata si è svolta la premiazione del 7° Torneo di Sumo Robot, gara seguita al corso di robotica tenuto dal prof. Antonino Calabrò. La squadra che si è aggiudicata la vittoria è stata quella dei “Devastatori”, formata dagli alunni delle classi 3A e 3E dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Villa San Giovanni (RC): Gabriele Gaetano, Maria Giovanni Marra, Alessandro Pandetta e Ismaele Lisi. Notevole è stata la presenza alla cerimonia di docenti e genitori delle comunità scolastiche del territorio.