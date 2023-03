Reggio Calabria, le comiche di Latella in Consiglio Comunale | VIDEO

StrettoWeb

Il consigliere comunale Giovanni Latella, fedelissimo di Falcomatà ed esponente del partito Italia Viva, ha dato spettacolo nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Latella, già assurto agli onori della cronaca per la sua ormai storica frase “Ti mangiu u cori“, rivolta ad un lavoratore AVR, ha ora deciso di intervenire in consiglio sull’Autonomia differenziata. E il risultato è stato esilarante. O drammatico, in base al punto di vista.

Abbiamo provato a riportare quanto detto da Latella per cercare di dare un senso al suo discorso farfugliante, ma il risultato è stato il seguente: “Io da un governo guida Melone… a guida di un partito nazionalista mi sarei aspettato un piano Marsel (!) per il Sud Italia, per ridurre il gap tra nord e sud, invece ci propongono un piano Calderole…“. Poi abbiamo smesso di provare a trascrivere le dichiarazioni di Latella perché sarebbe stata una missione impossibile.

Tra l’altro, è evidente il disagio in aula, tanto che lo stesso Latella si interrompe più volte chiedendo agli altri consigliere di lasciarlo parlare. Ma in base a quanto si evince dal video nessuno lo aveva interrotto. Probabilmente gli altri consiglieri, chi con un sorriso, chi con una lacrima di rassegnazione, provavano a capire, come noi, cosa volesse dire il consigliere di Italia Viva.

Resterà il mistero e il dubbio non ci abbandonerà: qual è l’idea di Latella sull’Autonomia Differenziata. Ai posteri l’ardua sentenza.