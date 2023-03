Reggio Calabria, ASD Restart “brevetta” il talento di 4 piccole atlete | FOTO

StrettoWeb

Il 5 marzo 2023 si è svolta presso la palestra CONI di Catanzaro una manifestazione di ginnastica ritmica pre-agonistica livello silver e gold della Federazione Ginnastica Italia sezione GPT. In questa occasione, molte giovani atlete hanno partecipato per la prima volta alla competizione, ottenendo risultati straordinari.

Per l’A.S.D. Restart diretta dalla Prof.ssa Marilena D’Arrigo le ginnaste in gara sono state Cicciù Arianna, Denaro Aurora, Fotìa Caterina Maria e Laganà Serena tutte classe 2015-2016. A seguire il percorso sportivo ed accompagnarle in pedana a Catanzaro sono state le istruttrici Ylenia Albanese e Ilenia Cartisano, insieme al presidente dell’associazione, l’Ing. Pierfabrizio Puntorieri.

Cicciù Arianna, Denaro Aurora, Fotìa Caterina Maria e Laganà Serena con le loro performance individuali al corpo libero e alla palla hanno tutte conquistato i brevetti relativi alle loro fascia d’età nel livello tecnico più alto denominato “avanzato” grazie all’esecuzione precisa e controllata dei gesti tecnici previsti dal programma.

Nello specifico Arianna Cicciù, classe 2016, è stata premiata con il “brevetto pre-agonistica silver Avanzato Corpo libero”; Fotìa Caterina Maria e Denaro Aurora, classe 2015, con i “Brevetti pre-agonistica Silver Avanzato palla e corpo libero” e infine Laganà Serena, anche lei di 7 anni, con il “brevetto pre-agonistica Silver Avanzato Palla” e il “Brevetto pre-agonistica Gold Avanzato Corpo-libero”.

Nonostante fosse la loro prima esperienza a Catanzaro, le giovani atlete della Restart hanno brillato distinguendosi per eleganza, precisione e talento. La manifestazione sportiva è stata quindi un’esperienza unica per le giovani atlete che hanno dimostrato di avere grande potenziale e di essere pronte ad affrontare nuove sfide crescendo sempre di più in questo sport. Il dirigente tecnico Prof.ssa D’Arrigo insieme a tutto lo staff Restart ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per i risultati ottenuti dalle ginnaste che rappresentano un’importante promessa per il futuro della società.