A 45 anni dalla morte “Anassilaos” omaggia la figura di Aldo Moro

A quarantacinque anni esatti dall’agguato di Via Fani (16 marzo 1978), nel corso del quale venne rapito il Presidente della DC Aldo Moro e assassinati gli uomini della sua scorta, l’Associazione Culturale Anassilaos congiuntamente con la Biblioteca “De Nava” e con il Patrocinio del Comune, rende omaggio alla figura dello Statista con un incontro che si terrà giovedì 16 marzo 2023 con inizio alle ore 16:45 presso la Sala Giuffrè della Biblioteca Civica.

L’incontro inaugura, all’interno dell’Associazione Culturale Anassilaos il “Centro Studi Politici Aldo Moro”, intitolato allo Statista democristiano che, al pari di Cavour, il fondatore dello stato unitario, di Giolitti, il traghettatore dell’Italia verso la modernità e di De Gasperi, il ricostruttore del Paese dalle macerie materiali e morali della 2^ Guerra Mondiale, possiamo considerare come il tessitore tenace e accorto di una nuova fase della vita politica e storica del Paese interrotta dalla strage di Via Fani e dal suo barbaro assassinio (9 maggio 1978), ancora una volta, come in passato, ad opera di un rivoluzionarismo fuori dalla storia e criminale, al fine di approfondire, senza pregiudizi politici ed ideologici, aspetti e temi del pensiero e dell’azione politica di Aldo Moro quale contributo ad una migliore comprensione del presente.

“La vita politica di oggi – scrive in una nota il Presidente di Anassilaos Stefano Iorfida – è soltanto prassi senza un sotteso pensiero politico che ne determini le linee essenziali. Aldo Moro, come gli statisti sopra citati (Cavour, Giolitti, De Gasperi) ha invece saputo coniugare pensiero e azione con un’opera tenace, attenta, prudente facendosi carico delle difficoltà di governare e guidare un paese reale, fatto di uomini e donne concreti, assumendosi di volta in volta le proprie responsabilità mentre altri, ieri come oggi, discettavano e discettano di politica in conventicole autoreferenziali all’insegna di irrealizzabili utopie”.

Il Centro Studi approfondirà il pensiero politico di Moro e analizzerà la sua azione politica con la partecipazione di studiosi e nello stesso tempo si farà carico di promuovere una serie di seminari con esponenti politici di primo piano al fine di poter meglio comprendere l’intricato e spesso indecifrabile presente.

All’incontro interverranno da Udine l’Avv. Tito Tropea, Responsabile del Centro Studi Politici di Anassilaos intitolato allo Statista; il Prof. Antonino Romeo, storico e Deputato Deputazione Storia Patria per la Calabria e il Dott. Vincenzo Musolino, ricercatore universitario in metodologie della filosofia nonché responsabile del Centro Studi Filosofici dell’Anassilaos “Aldo Capitini”. Introdurrà e condurrà il Dott. Fabio Arichetta, Responsabile Centro Studi Anassilaos per la Storia Moderna e Contemporanea “Rosario Romeo”.

Nel prossimo mese di maggio l’Anassilaos incontrerà a Reggio la Prof.ssa Agnese Moro, figlia dello statista e amica di lunga data del Sodalizio reggino.