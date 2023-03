Reggina, terminato l’incontro tra l’Avv. Rodella e la Procura Federale. E intanto il Siena…

StrettoWeb

E’ terminato l’incontro tenutosi nel pomeriggio odierno tra l’Avvocato difensore della Reggina, il Legale Paolo Rodella, e la Procura Federale. Come comunicato questa mattina, oltre all’assenza di memoria difensiva, non ci saranno neanche audizioni in Procura per i dirigenti amaranto. Da registrare, quantomeno per il momento, e quantomeno per la scadenza del 16 febbraio, solo questo incontro privato. Totalmente top secret l’esito del confronto, soddisfacente, però, da quanto trapela. Eventuali comunicazioni arriveranno nei prossimi giorni. Il deferimento, invece, è sempre più probabile, da capire soltanto quando arriverà.

Intanto, un deferimento c’è stato, ma non per la Reggina, bensì per il Siena, che milita in Serie C. “Il Procuratore Federale – si legge – ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la Società A.C.R. Siena 1904 (per responsabilità diretta, per quanto contestato al legale rappresentante, e per responsabilità propria) e il suo legale rappresentante all’epoca dei fatti, Emiliano Montanari, “per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2023, le ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021-agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021”. Il caso dei bianconeri non è ovviamente paragonabile a quello degli amaranto. In questa situazione non c’è la Legge di mezzo, ovvero Tribunali. E il deferimento è già arrivato.