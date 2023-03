Camara la cambia, Vazquez insacca: la Reggina perde ancora, anche il Parma passa al Granillo (0-1)

StrettoWeb

E sono due, di fila. Nonché sette nelle ultime nove. La Reggina perde ancora, in casa. Al Granillo passa anche il Parma, che segna con il suo giocatore più forte, Vazquez. Una gara tutto sommato equilibrata cambia quando Pecchia inserisce Camara e crea superiorità sulla destra, l’azione da cui nasce il decisivo 0-1.

La partita. Il primo tempo vive di fiammate: vivace il primo quarto d’ora, più tranquilla la fase centrale e nuovamente movimentata la seconda parte, con le occasioni più importanti. Da registrare in casa amaranto soprattutto un palo di Strelec (ma in offside, segnalato dopo), e una grande azione di prima Menez-Hernani-Rivas. Dall’altra parte, Colombi deve intervenire almeno due volte in maniera importante per evitare lo svantaggio. Gara nervosa sin da subito, con tanti gialli nel solo primo tempo.

La ripresa sembra ricalcare la falsariga della prima frazione, con una Reggina che però pare cominciare a indietreggiare, prestando il fianco al palleggio ospite. L’ingresso di Camara per gli emiliani, poi, come detto su, completa l’opera. Il numero 23 gialloblu crea superiorità a destra, la Reggina soffre e subisce lo 0-1, con Vasquez che la mette dentro schiacciando di testa da zero metri. Inzaghi pesca dalla panchina, inserendo dopo mesi anche Galabinov, ma il pari non arriva, anche per qualche eccesso di egoismo di Menez. Finisce con i fischi e con Saladini, Cardona e Ferraro sotto la curva ad applaudire gli ultras per il sostegno durante il match. Di seguito il tabellino e la classifica.

Reggina-Parma 0-1, il tabellino

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi (71′ Cicerelli), Cionek (46′ Camporese), Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani (83′ Galabinov); Rivas (62′ Canotto), Strelec (62′ Gori), Ménez. In panchina: Contini, Liotti, Loiacono, Terranova, Bondo, Crisetig, Lombardi. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Parma (4-1-4-1): Buffon; Del Prato, Osorio (46′ Cobbaut), Circati, Ansaldi (74′ Zagaritis); Estevez; Benedyczak (58′ Camara), Sohm (81′ Juric), Bernabè, Man (58′ Zanimacchia); Vazquez. In panchina: Chichizola, Corvi, Balogh, Charpentier, Bonny, Coulibaly, Inglese. Allenatore: Fabio Pecchia.

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia. Assistenti: Alessio Berti di Prato e Francesca Di Monte di Chieti. IV ufficiale: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. VAR: Livio Marinelli di Tivoli. A-VAR: Giacomo Paganessi di Tivoli.

Note – Spettatori 8 702, di cui 69 ospiti. Ammoniti: Del Prato (P), Majer (R), Cionek (R), Vazquez (P), Ménez (R), Fabbian (R). Calci d’angolo: 1-7. Recupero: 1’pt, 5′ st.

Classifica Serie B

Reggina agganciata dal Pisa e avvicinata dal Parma stesso. Anche l’ottavo posto, l’ultimo dai playoff, è a rischio. E domani gioca il resto del turno.

Frosinone 58 Genoa 47 (-1) Bari 46 Sudtirol 44 Reggina 42 Pisa 42 Parma 40 Cagliari 38 Palermo 38 Ascoli 36 Modena 35 Ternana 35 Cittadella 34 Como 32 Perugia 30 Venezia 29 Benevento 27 Cosenza 26 Brescia 26 Spal 25

AGGIORNAMENTI E' FINITA: IL PARMA SBANCA IL GRANILLO, LA REGGINA PERDE 0-1! E’ terminato il match del Granillo. Anche il Parma passa sullo Stretto: la Reggina perde 0-1 per via di un gol di Vazquez.

90'+ Vazquez sfiora il raddoppio Saltano gli schemi, squadre lunghissime: Vazquez servito dall’interno dell’area, incrocia col sinistro e sfiora il palo.

90' - Sono 5 i minuti di recupero Assegnati 5 minuti di recupero.

86' - Menez fa tutto solo, ma spara altissimo Ora la Reggina schiaccia il Parma, ma Menez spreca. Salta l’uomo, si accentra, ma anziché mettere in mezzo tira e spara altissimo.

84' - Si rivede in campo Galabinov: dentro per gli ultimi minuti Inzaghi inserisce Galabinov, che ritorna così in campo dopo mesi e un brutto infortunio. Artiglieria pesante per questo finale.

83' - Colombi salva su Vazquez, che occasione per il Parma! Che occasione per il Parma! Di Chiara scivola, Vazquez gli ruba palla e va verso la porta, ma Colombi salva.

75' - Subito Cicerelli, palla alta Ci prova la Reggina: palla dentro, Menez non ci arriva, Cicerelli riceve ma spara alto.

70' - Entra Cicerelli 71′ – Forze fresche offensive per Inzaghi: dentro Cicerelli per Pierozzi.

68' - CAMBIA IL MATCH: PARMA IN VANTAGGIO! Si sblocca il match del Granillo! Parma in vantaggio con Vazquez. Troppo spazio sulla destra, con la superiorità creata da Camara, che ha cambiato volto al match dal suo ingresso. Palla dentro e l’attaccante insacca schiacciando di testa da due passi.

66' - Ci prova Canotto Taglio illuminante di Hernani per Canotto, che fa il solito movimento a stringere verso il centro. Lo stop dell’ala destra è buono, meno la conclusione, che finisce fuori.

60' - Doppio cambio Reggina: dentro Canotto e Gori Doppio cambio anche per la Reggina: fuori Rivas e Strelec, dentro Canotto e Gori.

58' - Giallo per Fabbian Ammonito Fabbian, che ferma Vazquez.

57' - Doppio cambio per il Parma Doppio cambio per il Parma: entrano Zanimacchia e Camara.

55' - Ancora un'occasione Reggina Altra occasione per la Reggina: Hernani da corner allarga dall’altro lato per Menez, che va al volo col piattone, ma Buffon blocca ancora.

53' - Occasione Reggina con Fabbian! Rivas punta e mette dentro, Fabbian tira un rigore in movimento col piattone, ma è debole e Buffon blocca.

46' - Comincia la ripresa di Reggina-Parma Comincia la ripresa di Reggina-Parma, c’è un cambio per parte: Inzaghi mette Camporese per Cionek, Pecchia Cobbaut per Osorio.

Comunicato il dato spettatori: 8.702 La Reggina ha appena comunicato il dato spettatori della sfida odierna del Granillo: sono 8.702 i tifosi presenti, di cui 69 ospiti.

45'+ - Finisce il primo tempo di Reggina-Parma E’ terminato il primo tempo di Reggina-Parma: 0-0 il parziale. Concitato finale, con l’ammonizione di Menez per proteste. Vazquez ha rischiato il secondo giallo per un fallo su Hernani, ma è stato graziato. Poi l’arbitro ha fischiato la fine, ma il minuto di recupero non si è praticamente giocato.

45' - Un minuto di recupero Assegnato un minuto di recupero.

43' - Ammonito Vasquez Giallo per Vasquez, che ferma Rivas con le cattive. Poco prima gioco fermo per un brutto contro in mezzo.

36' - Ammonito Cionek Secondo giallo per la Reggina: ammonito Cionek.

34' - Occasione Parma: salva Colombi! Cosa ha salvato Colombi! Corner del Parma, colpo a botta sicura da zero metri, il portiere amaranto respinge. Un’occasione importante per parte in questa fase.

33' - Palo per la Reggina, ma era offside! La Reggina torna a macinare gioco e occasioni: Rivas mette dentro, Strelec colpisce, ma palla sul palo. Era fuorigioco, ma la Reggina c’è.

31' - Doppia occasione Reggina! Doppia occasione Reggina! Prima Strelec non ci arriva di un soffio, ma era fuorigioco, poi grande azione di prima sull’asse Hernani-Menez-Rivas, ma Buffon esce un millesimo di secondo prima e intercetta.

27' - Primo giallo anche per la Reggina Primo giallo anche per la Reggina: ammonito Majer.

26' - Ora fase più tranquilla di gara Dopo un inizio aggressivo da entrambe le parti, ora ritmi più bassi e meno emozioni.

14' - Doppia occasione Parma Primo tiro in porta della sfida: il Parma tira dal limite, respinge Colombi, poi palla alta su ribattuta.

Minuto 13: sul maxi schermo appare un'immagine di Astori E’ il 13′: sul maxi-schermo appare un’immagine di Davide Astori, calciatore prematuramente scomparso 5 anni fa. Come annunciato dal club, al minuto numero 13 (suo numero di maglia) nel maxi schermo dello stadio è apparsa una sua immagine.

11' - Menez da fuori, prima occasione della sfida C’è la prima occasione della sfida, anche se il pallone non finisce nello specchio. Ci prova Menez dal limite, palla non molto lontana dalla traversa.

9' - Primo giallo del match: ammonito Delprato C’è il primo giallo della sfida: l’ex Reggina Delprato va in ritardo su Hernani e si becca l’ammonizione.

La Curva della Reggina comincia a cantare Dopo 10 minuti, la Curva Sud della Reggina comincia a cantare. E qualcuno, dopo aver lasciato i gradoni del settore, riprende il proprio posto.

Alcuni ultrà lasciano la curva Subito dopo il fischio d’inizio, alcuni ultrà della Reggina hanno lasciato i gradoni della Sud. Da capire se per protesta o se perché è accaduto qualcosa. Al momento, anche per questo motivo, non si sentono cori provenire dal settore del tifo organizzato amaranto.

1' - Reggina-Parma, comincia il match! E’ cominciata la sfida del Granillo tra Reggina e Parma. Gli amaranto, in questo primo tempo, attaccheranno verso la Curva Nord.

Reggina-Parma, le squadre rientrano negli spogliatoi Dopo il riscaldamento, le due squadre rientrano negli spogliatoi. Nel frattempo, l’artista Augusto Favaloro si sta esibendo in Tribuna coperta. Manca un quarto d’ora all’inizio della sfida.

Reggina-Parma, le squadre in campo per il riscaldamento Ingresso in campo di Reggina e Parma sul terreno del Granillo per il consueto riscaldamento. Applausi dal pubblico dello stadio, che comincia a riempirsi. A bordo campo sono appena entrati anche Saladini e Ferraro. Per il patron qualche palleggio con il figlio, come consuetudine ormai.

Reggina-Parma, le formazioni ufficiali Inzaghi cambia tutta la catena di sinistra rispetto al derby: c’è Gagliolo al centro insieme a Cionek e torna anche Di Chiara. Hernani dentro con Majer play, mentre davanti Menez largo e Strelec al centro, con Rivas ancora a destra. Parma col 4-1-4-1 e con Vazquez falso nove. Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Rivas, Strelec, Ménez. In panchina: Contini, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Terranova, Bondo, Crisetig, Lombardi, Canotto, Cicerelli, Galabinov, Gori. Allenatore: Filippo Inzaghi. Parma (4-1-4-1): Buffon; Del Prato, Osorio, Circati, Ansaldi; Estevez; Benedyczak, Sohm, Bernabè, Man; Vazquez. In panchina: Chichizola, Corvi, Balogh, Charepentier, Bonny, Zanimacchia, Camara, Juric, Cobbaut, Coulibaly, Inglese, Zagaritis. Allenatore: Fabio Pecchia. Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia. Assistenti: Alessio Berti di Prato e Francesca Di Monte di Chieti. IV ufficiale: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. VAR: Livio Marinelli di Tivoli. A-VAR: Giacomo Paganessi di Tivoli.