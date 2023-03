Reggina-Parma 0-1, le pagelle di StrettoWeb: Colombi migliore in campo, i cambi non incidono

StrettoWeb

La Reggina perde ancora. Anche il Parma passa al Granillo con un gol di Vazquez. Al termine del match, come di consueto, le pagelle della nostra redazione. Migliore in campo Colombi, che salva il risultato almeno tre volte. Davanti i più attivi sono come al solito Hernani e Menez, ma quest’ultima pecca di egoismo nel finale.

Colombi 7 – E’ forse, anzi sicuramente, la gara in cui viene maggiormente impegnato. E risponde benissimo. La sua miglior prestazione stagionale. Salva il risultato almeno tre volte.

Pierozzi 6 – Fino all’ingresso di Camara, la sua partita è anche più che sufficiente., ma poi entra appunto il funambolo gialloblu e crea superiorità in quella zona. Così nascono i pericoli e anche il gol, dal suo lato. Ne ha due e nessuno lo aiuta.

Cionek 6 – Gara attenta, ma è ammonito e Inzaghi lo toglie.

Gagliolo 5.5 – Un altro gol a difesa schierata, come i due di Cosenza.

Di Chiara 6 – Si propone in fase di spinta ed è attento dal suo lato, ma nel finale rischia la frittata scivolando e spalancando il campo a Vazquez, che si fa neutralizzare da Colombi.

Fabbian 6 – Si fa vedere in area ma non è precisissimo. Prestazione individuale in crescita dopo qualche settimana di alti e bassi.

Majer 6 – Anche lui alti e bassi, seppur meglio di Cosenza. Alterna errori a buone cose.

Hernani 6.5 – Nel primo tempo è tra i migliori, come contro Modena e Cosenza. Sembra tra i più lucidi e tra i pochi in grado di creare qualcosa.

Rivas 6 – Meglio del match con il Modena, in cui a destra si era visto pochissimo. Oggi si muove, punta, ci prova. Sufficiente.

Strelec 6 – Cresce col passare delle giornate. Sfiora il gol colpendo il palo e si muove molto bene.

Ménez 6 – Mezzo voto in meno per l’eccessivo egoismo finale. In generale, però, la sua classe eccelle anche oggi.

dal 46′ Camporese 6 – Tiene bene, l’errore in difesa sul gol è collettivo.

dal 60′ Canotto 6 – Più velocità e imprevedibilità di Rivas, ma anche meno precisione sotto porta.

dal 60′ Gori 5.5 – Non fornisce alcun contributo alla manovra.

dal 70′ Cicerelli 5 – Idem come sopra. Sbaglia molto.

dall’84’ Galabinov s.v.

All. Inzaghi 5.5 – Ancora una volta è un cambio a sorprenderlo. Non dalla sua panchina, ma da quella ospite. La Reggina fa la sua onesta gara fino a metà ripresa, quando l’ingresso di Camara manda in difficoltà gli amaranto e lui non riesce a rispondere a dovere con qualche mossa tattica. Come contro il Pisa, una squadra sulla carta più forte la vince perché si può permettere dei ricambi all’altezza.