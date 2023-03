Reggina-Parma, Di Chiara: “giocata buona gara, non possiamo piangerci addosso”

StrettoWeb

“Penso che oggi abbiamo giocato una buona partita, anche a livello di intensità, combattendo fino all’ultimo. E’ stata una partita equilibrata, ma in questo momento purtroppo non riusciamo a ottenere punti. Siamo dispiaciuti, la gente alla fine ha applaudito perché sanno che abbiamo dato il massimo, ma evidentemente il massimo non basta”. Così Gianluca Di Chiara dalla sala stampa del Granillo al termine di Reggina-Parma.

“Penso che stiamo tutti bene fisicamente, ci alleniamo bene, stiamo bene. Alla fine saltano un po’ gli schemi, abbiamo provato in tutti i modi a pareggiare. Non possiamo piangerci addosso”, aggiunge.