Reggina, Saladini e Cardona hanno parlato con squadra e Inzaghi: “a San Siro ci andiamo…”

“E’ una squadra che merita, una squadra a cui bisogna dare fiducia, un mister e uno staff tecnico del quale ci fidiamo. A San Siro ci andiamo perché noi continuiamo a sognare”. Così, secco, Felice Saladini. Ai microfoni di Radio Febea, al termine di Reggina-Parma, il patron amaranto ha risposto ad Alfredo Auspici, che scherzosamente ha affermato: “a San Siro forse non ci andiamo subito, ma oggi la squadra non ha demeritato”. Il riferimento a San Siro è per la nota canzone dell’artista reggino, scritta il primo anno di Serie A, e che lo stesso Saladini ha elogiato nel corso del pranzo con la stampa.

Poi, sempre a Febea, ha preso la parola il Presidente Cardona, che ha ribadito quanto già affermato da Inzaghi in conferenza stampa, ovvero che la proprietà ha parlato con squadra e mister al termine del match: “oggi era importantissimo mostrare la verve della Reggina. La squadra ha giocato, si è impegnata, martedì siamo rimasti straniti dalla prestazione ma oggi abbiamo giocato, ce la siamo giocata contro una grandissima squadra”, le parole di Cardona, il quale ha fatto intendere che neanche alla società è piaciuta la prestazione di martedì a Cosenza.

“Abbiamo tranquillizzato i tecnici, i giocatori e dobbiamo andare avanti – ha aggiunto – Partendo da oggi la nostra squadra può fare cose buone. Con Saladini siamo andati sotto la Curva a ringraziare i tifosi. In questo momento difficile dobbiamo rimanere compatti. I calciatori che abbiamo sono di qualità, abbiamo visto delle belle giocate. Cerchiamo di guardare avanti con fiducia. Nei momenti complicati serve stare uniti, senza deprimerci. Siamo sicuri che questa squadra possa tornare a far sorridere i nostri tifosi”.